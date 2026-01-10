قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أجرت عملية تحويل.. مواطنة تطالب الصحة بتصحيح جنسها أمام المحكمة
لم يعد مجرد بريد إلكتروني.. جوجل تضيف مساعد ذكي يعيد ترتيب بريدك
ما سبب قلة البركة في المال؟.. اجتنب 7 أفعال وردد هذا الدعاء
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 10 يناير 2026
نيرمين طاحون: التضخم ليس قدرًا ويحتاج قرارات جريئة وإصلاح جذري للاقتصاد
كأس عاصمة مصر.. مواعيد مباريات السبت والأحد والإثنين
قمة نارية بين الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم إفريقيا
حالة الطقس اليوم.. استمرار انخفاض الحرارة والأجواء شديدة البرودة
تشكيل المنتخب المتوقع أمام كوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية
شاهد مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار
كم عدد أيام الصيام المتبقية في رجب؟.. هذا اليوم يبعدك عن جهنم مسيرة 70 سنة
أخبار التوك شو | اختفاء شيرين عبد الوهاب.. معاناة مرضى السيلياك من أجل العلاج.. من يرأس مجلس النواب 2026؟
رياضة

قمة نارية بين الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم إفريقيا

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
إسراء أشرف

يترقب عشاق الكرة الإفريقية قمة مرتقبة تجمع بين منتخب الجزائر ومنتخب نيجيريا، مساء اليوم، السبت، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في لقاء يُتوقع أن يحمل الكثير من الإثارة والندية.

وتقام المباراة اليوم السبت 10 يناير 2026 على أرضية الملعب الكبير بمدينة مراكش، حيث تنطلق صافرة البداية في الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب، السادسة مساءً بتوقيت مصر، والسابعة مساءً بتوقيت السعودية.

قمة نارية بين الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025

ويطمح منتخب الجزائر لمواصلة رحلته نحو اللقب القاري، بعدما تجاوز عقبة الكونغو الديمقراطية بصعوبة في دور الـ16، في مباراة أظهر خلالها “محاربو الصحراء” شخصية قوية ورغبة واضحة في المنافسة على اللقب.

في المقابل، يدخل منتخب نيجيريا المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد مشوار مميز، حيث قدم عروضًا قوية في دور المجموعات، قبل أن يحقق فوزًا كاسحًا على موزمبيق برباعية نظيفة في دور الـ16.

وسيفتقد المنتخب الجزائري خدمات نجمه إسماعيل بن ناصر في هذه المباراة، بعد تأكد غيابه بداعي الإصابة، ليصبح خارج حسابات المدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش.

وتستحضر الجماهير الجزائرية ذكريات نصف نهائي نسخة 2019، عندما نجح منتخبها في إقصاء نيجيريا بهدف قاتل سجله رياض محرز، في طريق التتويج باللقب.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه القمة المرتقبة، المغرب الذي تخطى عقبة الكاميرون بنتيجة 2-0، في الدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية.

منتخب الجزائر الجزائر كأس أمم أفريقيا نيجيريا أمم أفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

