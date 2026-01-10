يترقب عشاق الكرة الإفريقية قمة مرتقبة تجمع بين منتخب الجزائر ومنتخب نيجيريا، مساء اليوم، السبت، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في لقاء يُتوقع أن يحمل الكثير من الإثارة والندية.

وتقام المباراة اليوم السبت 10 يناير 2026 على أرضية الملعب الكبير بمدينة مراكش، حيث تنطلق صافرة البداية في الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب، السادسة مساءً بتوقيت مصر، والسابعة مساءً بتوقيت السعودية.

قمة نارية بين الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025

ويطمح منتخب الجزائر لمواصلة رحلته نحو اللقب القاري، بعدما تجاوز عقبة الكونغو الديمقراطية بصعوبة في دور الـ16، في مباراة أظهر خلالها “محاربو الصحراء” شخصية قوية ورغبة واضحة في المنافسة على اللقب.

في المقابل، يدخل منتخب نيجيريا المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد مشوار مميز، حيث قدم عروضًا قوية في دور المجموعات، قبل أن يحقق فوزًا كاسحًا على موزمبيق برباعية نظيفة في دور الـ16.

وسيفتقد المنتخب الجزائري خدمات نجمه إسماعيل بن ناصر في هذه المباراة، بعد تأكد غيابه بداعي الإصابة، ليصبح خارج حسابات المدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش.

وتستحضر الجماهير الجزائرية ذكريات نصف نهائي نسخة 2019، عندما نجح منتخبها في إقصاء نيجيريا بهدف قاتل سجله رياض محرز، في طريق التتويج باللقب.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه القمة المرتقبة، المغرب الذي تخطى عقبة الكاميرون بنتيجة 2-0، في الدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية.