لماذا نصدق الأبراج ونبني عليها أحلامنا؟ إجابة من استشاري صحة نفسية تغيّر حياتك

قالت الدكتورة رحاب الفقي، استشاري الصحة النفسية، إن هناك ما يُسمّى قلق الانتقال؛ فعندما يُقدِم الإنسان على مرحلة جديدة في حياته، كالانتقال إلى شقة جديدة، أو بدء وظيفة، أو التفكير في الزواج، يبدأ الشعور بالقلق والخوف، لأن هذه الأمور تتعلّق بعلم الغيب.

وأضافت «الفقي» في فيديو لها، في إجابتها عن سؤال فتاة لـ«صدى البلد»: «لماذا نُصدّق الأبراج ونبني عليها أحلامنا؟»، أن العقل البشري بطبيعته يبحث دائمًا عن اليقين، نحب أن نعرف إلى أين نتجه، وما الذي ينتظرنا. حتى في السفر نطمئن حين نعرف الوجهة ووسيلة الوصول. نحن معتادون على الشعور بالأمان من خلال المعرفة المسبقة.

وتابعت: وهنا يأتي دور الأبراج؛ فهي تمنح الإنسان شعورًا زائفًا بالاطمئنان، وتعمل كآلية دفاع تخفف القلق، خاصة مع بداية عام جديد، حيث تكثر الأسئلة: هل ستكون هذه السنة أفضل؟ هل سأعوض ما فات؟، فنلجأ للأبراج والعرافين، ونُرهق أنفسنا بالتفكير الزائد وكلام لا فائدة منه.

وأفادت: الأبراج قد تمنحك طمأنينة مؤقتة، لكن الخطورة الحقيقية تكمن في الاعتماد عليها. كن واثقًا أن تحقيق الذات لا يعتمد على الأبراج، بل يعتمد على كونك صاحب القرار في حياتك.