قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الطاقة الأمريكي: جميع عائدات فنزويلا النفطية تخضع لسيطرة الولايات المتحدة
استعد لـ رمضان من الآن.. 4 عبادات أجرها مثل ثواب قيام الليل داوم عليها
الرقابة المالية: 140 مليار جنيه تمويلات لنشاط التأجير التمويلي في 10 أشهر
سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏
اشتباكات في مينيابوليس بعد حادث إطلاق نار مرتبط بوكالة الهجرة الأمريكية
باتريس لومومبا .. مشجع الكونغو يجسد رمز الحرية في مدرجات إفريقيا
80 غرزة في وجهها.. سيدة تكشف تفاصيل تعدي زوجها المدمن عليها
ترامب يقترح رفع ميزانية الدفاع إلى 1.5 تريليون دولار في 2027
نائب ترامب: يمكن لفنزويلا بيع النفط إذا كان يخدم الولايات المتحدة فقط
مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق
محمد بركات: منتخب مصر حقق المطلوب أمام بنين والتأهل كان مستحقًا
تسمم محتمل.. الصيادلة تكشف سبب سحب بعض منتجات لبن الأطفال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج السرطان .. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 8 يناير 2026: ترتيب أولوياتك المهنية

برج السرطان
برج السرطان
حياة عبد العزيز

يهتم مواليد برج السرطان بمتابعة توقعات الأبراج اليومية، نظرًا لطبيعتهم الحساسة وحرصهم الدائم على الاستقرار الأسري والمهني وتكشف حركة الكواكب اليوم عن تغيرات إيجابية تحتاج إلى الهدوء وحسن التقدير.

وفي هذا التقرير نستعرض حظك اليوم برج السرطان الخميس 8 يناير 2026 على الصعيد المهني والمالي والعاطفي والصحي.

برج السرطان اليوم الخميس 8 يناير 

تحظى بدور مهم داخل الأسرة، وقد تكون مصدر طمأنينة لمن حولك، اللقاءات العائلية تضيف لك طاقة إيجابية، وتنجح في حل بعض الخلافات القديمة بحكمة واحتواء. الاهتمام بتفاصيل الأسرة يعزز شعورك بالاستقرار.

برج السرطان وحظك اليوم مهنيًا

تشعر برغبة قوية في ترتيب أولوياتك المهنية، وقد يكون اليوم مناسبًا لإنهاء مهام مؤجلة أو إعادة تنظيم خطة العمل. علاقتك بزملائك تتحسن بشكل واضح، كما أن التعاون المشترك يساعدك على تحقيق نتائج أفضل. 

برج السرطان وحظك اليوم ماليًا

الوضع المالي مستقر نسبيًا، مع احتمالية الحصول على دعم مالي أو سداد التزامات قديمة. يُنصح بتجنب الإسراف ووضع خطة واضحة للمصروفات خلال الفترة المقبلة، خاصة في حال التفكير في شراء شيء مهم للأسرة.

برج السرطان وحظك اليوم عاطفيًا

الأجواء العاطفية تميل إلى الهدوء والدفء، ويمنحك الشريك دعمًا نفسيًا كبيرًا. الحوار الصادق يساعدك على تجاوز سوء تفاهم سابق. أما العزاب، فقد تلوح في الأفق فرصة للتقرب من شخص يشاركك نفس الاهتمامات والقيم.

برج السرطان وحظك اليوم صحيًا

حالتك الصحية مستقرة، لكن الضغوط النفسية قد تؤثر على مزاجك، احرص على تخصيص وقت للراحة والابتعاد عن التفكير الزائد. ممارسة تمارين خفيفة أو قضاء وقت في مكان هادئ يساعدك على استعادة توازنك.

برج السرطان حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم السرطان وتوقعات الأبراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

أمطار

سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

نجوي إبراهيم

ليس حادث سير.. نجوي إبراهيم تكشف تطورات حالتها الصحيةl خاص

ترشيحاتنا

لقاء سويدان

بيوقف نص الوش.. معلومات مهمة عن مرض لقاء سويدان

لقاء سويدان

بعد إعلان لقاء سويدان إصابتها بشلل الوجه.. اكتشف أعراض العصب السابع

مرضى السرطان

لمرضى السرطان.. إزاي تعتني بنفسك خلال رحلة العلاج

بالصور

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏

جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014
جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014
جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014

بالجلد الأسود.. نادية الجندي تخطف الأنظار في إطلالة شبابية

نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية
نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية
نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية

جومانا مراد تثير الجدل في آخر جلسة تصوير خضعت لها

جومانا مراد تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير خضعت لها
جومانا مراد تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير خضعت لها
جومانا مراد تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير خضعت لها

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات فورد فوكس موديل 2017

فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏
فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏
فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏

فيديو

نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد