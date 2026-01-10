آبل تدرس تحديثات كبيرة لكاميرا آيفون… لا علاقة لها بالميجابيكسل

كشف تقرير جديد أن شركة آبل تعمل بهدوء على دراسة تقنية التصوير متعدد الأطياف لاستخدامها في كاميرات آيفون مستقبلية، في خطوة تهدف إلى تحسين فهم الهاتف للمشهد والمواد، بدل التركيز فقط على زيادة عدد الميجابيكسل.

تشير المعلومات، المنسوبة إلى مصادر في سلسلة التوريد، ونقلها المسرّب Digital Chat Station، إلى أن الشركة تقيم حاليًا مكونات مرتبطة بهذه التقنية، من دون أن تبدأ بعد اختبارات رسمية على مستوى النماذج الأولية.

وخلافًا للتصوير التقليدي المعتمد على قنوات الأحمر والأخضر والأزرق (RGB)، يجمع التصوير متعدد الأطياف بيانات الصورة عبر نطاقات مختلفة من الأطوال الموجية، بما في ذلك المجالات القريبة من الأشعة تحت الحمراء أو نطاقات ضيقة أخرى من الضوء.

يتيح ذلك للكاميرا التقاط معلومات لا يمكن للحساسات التقليدية رؤيتها، ما يفتح الباب أمام طبقة إضافية من الفهم البصري تتجاوز حدود الصورة “العادية”.

ما الذي يمكن أن يقدمه التصوير متعدد الأطياف لآيفون؟

ويرجّح التقرير أن هذه التقنية قد تمنح آيفون قدرة أفضل على تمييز المواد والأسطح من خلال تحليل كيفية انعكاس الضوء عن كل نوع، سواء كان قماشًا أو نباتات أو بشرة بشرية أو أسطح عاكسة، ومن شأن ذلك أن ينعكس على دقة أعلى في فصل عنصر الصورة عن الخلفية، وتحسين جودة الصور الشخصية (Portrait) وتنظيف حدود العناصر داخل الإطار.

إلى جانب ذلك، يمكن للتصوير متعدد الأطياف أن يساعد في معالجة أفضل للصور في ظروف الإضاءة المختلطة، حيث تتداخل ألوان ودرجات إضاءة مختلفة في مشهد واحد.

ويتوقع التقرير أن يساهم هذا التوجه في تعزيز قدرات “الذكاء البصري” على الجهاز، بما في ذلك التعرف على الأجسام، وفهم المشهد، وتحسين تقدير العمق، اعتمادًا على إمكانات التعلم الآلي المدمجة في هواتف آيفون.

تحديات تقنية وتكلفة أعلى وتأجيل متوقع

يشير التقرير إلى أن إدخال حساسية أطياف إضافية في كاميرا آيفون لن يكون مهمة سهلة، إذ يتطلب ذلك تصميمًا بصريًا وإلكترونيًا أكثر تعقيدًا للحساس، ما يرفع التكاليف ويزيد الضغط على المساحة الداخلية المحدودة داخل الهاتف.

ويعتقد أن هذه الاعتبارات هي أحد أسباب بقاء التقنية في مرحلة “التقييم” داخل آبل، بدل الانتقال إلى مرحلة الاختبارات العملية على نماذج جاهزة.

وبحسب التقرير، لا يُتوقع أن تصل هذه التقنية إلى طرازات قريبة مثل iPhone 18 Pro أو iPhone 19 Pro، ما يعني أن آبل ما زالت في مرحلة مبكرة من دراسة مدى جدواها تجاريًا وعمليًا.

ويلمح التقرير إلى أن الشركة تفضل التأنّي وعدم الإسراع في دمج ميزة بهذه الدرجة من التعقيد، تفاديًا لطرح تحديث كبير غير ناضج على مستوى التجربة الفعلية.

تطوير فتحة العدسة في iPhone 18 Pro

إلى جانب الحديث عن التصوير متعدد الأطياف، ينقل التقرير عن Digital Chat Station أن آبل قد تعتمد فتحة عدسة متغيّرة في الكاميرا الرئيسية لهاتف iPhone 18 Pro، في ترقية يُنظر إليها على أنها قفزة كبيرة في مرونة التصوير على غرار ما تردّد أيضًا عن Galaxy S26 Ultra.

ويسمح هذا النوع من العدسات بتغيير مقدار الضوء الداخل إلى الحساس وفق ظروف التصوير، ما يساعد في التحكم بعمق المجال وجودة الصور في مختلف البيئات.

كما أفةد التقرير بأن كاميرا التقريب (Telephoto) في iPhone 18 Pro قد تحصل على فتحة أكبر، ما يساهم في تحسين الأداء في الإضاءة المنخفضة.

وفي المقابل، يوضح التقرير أنه لا توجد حاليًا أي مؤشرات على أن آبل تعمل على نماذج أولية لهواتف آيفون مزودة بكاميرات بدقة 200 ميجابيكسل، ما يعزز الانطباع بأن الشركة تفضّل الاستثمار في تقنيات معالجة المشهد والضوء بدل مطاردة أرقام دقة المستشعرات.