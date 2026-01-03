قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق التصويت الداخلي بجولة الإعادة في 27 دائرة ملغاة بانتخابات النواب
بي واي دي الصينية تتصدر.. وتطيح بـ تسلا من قمة صناعة السيارات الكهربائية
المصريون بـ10 محافظات يصوتون بـ27 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
هل تكتب تونس نهاية العقدة الأفريقية أمام مالي .. الكان يبتسم لأصدقاء ديانج .. وبن رمضان يبحث عن تاريخ جديد
صقيع وبرودة شديدة..تحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية بشأن الطقس
7 انفجارات تهز كاراكاس.. هل بدأت الحرب الأمريكية على فنزويلا؟
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 3 يناير 2026
حكم الانشغال بالتصوير أثناء أداء مناسك الحج والعمرة.. الإفتاء تجيب
بعد قليل.. اللجان الفرعية بـ10 محافظات تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين للتصويت في إعادة الدوائر الملغاة
الهند.. انهيار أرضي يضرب كشمير ويغرق طرقًا رئيسية بالركام
ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر
مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد إصابته بشظية مدفعية.. متانة جهاز آبل "ماك بوك إير" تثير الجدل

Apple MacBook Air
Apple MacBook Air
شيماء عبد المنعم

نشر جندي أوكراني صورا لحاسوب آبل محمول من طراز ماك يوك إير Apple MacBook Air، بعد أن أصيب بشظية قذيفة مدفعية، ورغم ذلك واصل العمل بشكل جزئي.

ظهر المنشور على منصة إكس (تويتر سابقا) عبر حساب يعود لأحد أفراد لواء آزوف الأوكراني، يحمل اسم المستخدم @lanevychs، وأرفق الجندي صورا ومقطع فيديو قصير لجهاز آبل MacBook Air M1 إصدار 2020 وقد بدا متضررا بشدة، ساخرا من “مستوى الحماية الباليستية” للحاسوب، ومؤكدا أنه تلقى إصابة مباشرة من شظية قذيفة.

وتظهر الصور ثقبا واضحا في هيكل الألمنيوم الخاص بالجهاز، ما يتوافق مع تأثير شظية عالية السرعة. 

ولم يذكر الجندي تفاصيل دقيقة عن مكان وجود الحاسوب لحظة الإصابة، إلا أن طبيعة الضرر تشير إلى اصطدام مباشر.

حاسوب آبل ماك يوك إير بعد أن أصيب بشظية قذيفة مدفعية

ورغم ذلك، لم يتعطل الجهاز بالكامل، فبحسب الصور والفيديو اللاحق، لا يزال الحاسوب يعمل، مع بقاء أجزاء من الشاشة قابلة للاستخدام، على الرغم من التلف الواضح حول موضع الإصابة. 

وأشار الجندي لاحقا إلى أن تكلفة إصلاحه قد تقترب من ثمن شراء جهاز جديد.

ويذكر أن MacBook Air مصنوع من هيكل أحادي Unibody من الألمنيوم المعاد تدويره، وهو تصميم يهدف إلى الخفة والصلابة وليس للحماية. 

ولا تسوق شركة آبل أجهزتها على أنها معدات أمان، ولا توجد أي مؤشرات على أنها مصممة لتحمل مثل هذه الإصابات.

وليست هذه الحادثة الأولى من نوعها، ففي عام 2017، انتشرت تقارير تفيد بأن جهاز MacBook Pro أوقف رصاصة خلال حادثة إطلاق نار في مطار فورت لودرديل بالولايات المتحدة، ما لفت حينها اهتماما واسعا على الإنترنت.

ورغم ندرة مثل هذه الوقائع وتطرفها، فإنها تسلط الضوء على قدرة بعض الأجهزة الإلكترونية اليومية على الصمود في ظروف قاسية وغير متوقعة، تتجاوز بكثير نطاق الاستخدام الذي صممت من أجله.

ماك يوك إير شظية قذيفة Apple MacBook Air

