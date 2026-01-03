قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 3 يناير 2026
مصير مجهول للرئيس الفنزويلي.. ترامب أعلن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته .. وكاراكاس لا تعلم أين اختفى ؟!
لكل مراحل التعليم.. موعد إجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس والجامعات
وزارة الأوقاف تعلن موعد اختبار صرف بدل التميز العلمي 2026
مقترح برلماني بإدراج فاقدي العين الواحدة والفشل الكلوي والجلدي الفقاعي ضمن ذوي الإعاقة
بالأسماء.. مدبولي يسلم وحدات سكنية لأهالي الطود بالأقصر
الرئيس البيلاروسي يدين بشدة الهجوم الأمريكي على فنزويلا
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الأقباط الأدفنتست بعيد الميلاد
الشيخ مهنا ربيع يوجّه رسالة شكر للداعمين بعد خروجه من دولة التلاوة
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا: الولايات المتحدة لم تحقق كل أهدافها
تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تتحدي آبل.. ميزة ثورية قادمة في Galaxy S26 ستزلزل آيفون

ميزة ثورية قادمة في Galaxy S26 ستزلزل آيفون
ميزة ثورية قادمة في Galaxy S26 ستزلزل آيفون
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة سامسونج لإطلاق سلسلة Galaxy S26 في النصف الأول من عام 2026، رغم احتمالية تأجيل الحدث، وقد أثارت التسريبات حول السلسلة جدلا حول التحسينات المتوقعة، فيما تشير معلومات جديدة إلى أن بعض الميزات قد تكون مشابهة لما تقدمه أجهزة آيفون من آبل.

شريحة Exynos 2600 واتصال فضائي محتمل

وفقا للتقارير، ستعتمد الهواتف الجديدة على شريحة Exynos 2600، التي يتوقع أن تضم مودما جديدا يدعم المكالمات الصوتية والفيديو عبر الأقمار الصناعية، كانت سلسلة iPhone 14 أول من قدم هذه الميزة، ويبدو أن سامسونج تسعى لتوفير ميزة مشابهة في هواتفها الرائدة.

لا يوجد تأكيد رسمي على استخدام المودم الجديد، لكن من المرجح أن يتم دمجه مع شريحة Exynos 2600 في بعض المناطق. 

هذه الميزة ليست الأكثر أهمية للمستخدمين، لكنها تعكس استراتيجية سامسونج في متابعة منافستها آبل والبقاء على اطلاع على أحدث الاتجاهات في السوق.

التوسع في الأجهزة القابلة للطي

تعمل سامسونج أيضا على جهاز قابل للطي جديد يتوقع الإعلان عنه لاحقا هذا العام، ويرجح أن يكون الهدف مواجهة iPhone Fold المتوقع من آبل، من خلال تقديم نسخة أوسع من Galaxy Fold.

الاتصالات الفضائية في السوق

تعتمد الميزة الجديدة على الأقمار الصناعية مثل Starlink من SpaceX وGlobalstar لآبل، وستحتاج سامسونج لعقد شبيه لدعم هذه الخدمة، وهو ما قد يأتي بتكلفة إضافية على المستخدمين.

جدير بالذكر أن شركة سامسونج إس دي آي Samsung SDI، تختبر حاليا بطارية مزدوجة الخلايا بسعة ضخمة تبلغ 20000 مللي أمبير مخصصة للهواتف الذكية.

وتشير التقاير إلى أن سامسونج إس دي آي قامت بتطوير بطارية مزدوجة الخلايا مصنوعة من السيليكون والكربون بسعة إجمالية تبلغ 20000 مللي أمبير، وتتكون البطارية من خلية رئيسية بسعة 12000 مللي أمبير بسمك 6.3 ملم، إلى جانب خلية أخرى بسعة 8000 مللي أمبير وسمك 4 ملم. 

Galaxy S26 سامسونج دعم الاقمار الصناعية

أدوية لا ينبغي تناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

بريطانيا تمهد لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة في 2026

