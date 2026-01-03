سامسونج تتحدي آبل.. ميزة ثورية قادمة في Galaxy S26 ستزلزل آيفون

تستعد شركة سامسونج لإطلاق سلسلة Galaxy S26 في النصف الأول من عام 2026، رغم احتمالية تأجيل الحدث، وقد أثارت التسريبات حول السلسلة جدلا حول التحسينات المتوقعة، فيما تشير معلومات جديدة إلى أن بعض الميزات قد تكون مشابهة لما تقدمه أجهزة آيفون من آبل.

شريحة Exynos 2600 واتصال فضائي محتمل

وفقا للتقارير، ستعتمد الهواتف الجديدة على شريحة Exynos 2600، التي يتوقع أن تضم مودما جديدا يدعم المكالمات الصوتية والفيديو عبر الأقمار الصناعية، كانت سلسلة iPhone 14 أول من قدم هذه الميزة، ويبدو أن سامسونج تسعى لتوفير ميزة مشابهة في هواتفها الرائدة.

لا يوجد تأكيد رسمي على استخدام المودم الجديد، لكن من المرجح أن يتم دمجه مع شريحة Exynos 2600 في بعض المناطق.

هذه الميزة ليست الأكثر أهمية للمستخدمين، لكنها تعكس استراتيجية سامسونج في متابعة منافستها آبل والبقاء على اطلاع على أحدث الاتجاهات في السوق.

التوسع في الأجهزة القابلة للطي

تعمل سامسونج أيضا على جهاز قابل للطي جديد يتوقع الإعلان عنه لاحقا هذا العام، ويرجح أن يكون الهدف مواجهة iPhone Fold المتوقع من آبل، من خلال تقديم نسخة أوسع من Galaxy Fold.

الاتصالات الفضائية في السوق

تعتمد الميزة الجديدة على الأقمار الصناعية مثل Starlink من SpaceX وGlobalstar لآبل، وستحتاج سامسونج لعقد شبيه لدعم هذه الخدمة، وهو ما قد يأتي بتكلفة إضافية على المستخدمين.

جدير بالذكر أن شركة سامسونج إس دي آي Samsung SDI، تختبر حاليا بطارية مزدوجة الخلايا بسعة ضخمة تبلغ 20000 مللي أمبير مخصصة للهواتف الذكية.

وتشير التقاير إلى أن سامسونج إس دي آي قامت بتطوير بطارية مزدوجة الخلايا مصنوعة من السيليكون والكربون بسعة إجمالية تبلغ 20000 مللي أمبير، وتتكون البطارية من خلية رئيسية بسعة 12000 مللي أمبير بسمك 6.3 ملم، إلى جانب خلية أخرى بسعة 8000 مللي أمبير وسمك 4 ملم.