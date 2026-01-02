قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

سعة غير مسبوقة.. سامسونج تختبر بطارية 20000 م أمبير للهواتف الذكية

جالكسي إس 25 ألترا
شيماء عبد المنعم

شهدنا في الآونة الأخيرة، زيادة في هواتف العلامات التجارية الصينية التي تحتوي على بطاريات بسعة 8000 مللي أمبير أو أكثر. 

وفي تطور جديد، أفاد مصدر موثوق بأن شركة سامسونج إس دي آي Samsung SDI، تختبر حاليا بطارية مزدوجة الخلايا بسعة ضخمة تبلغ 20000 مللي أمبير مخصصة للهواتف الذكية.

بطارية 20000 مللي أمبير

رغم أن سامسونج لم تشتهر بتقديم بطاريات ذات سعات كبيرة في هواتفها الذكية، حيث يأتي أحدث طرازاتها الرائدة مثل جالاكسي S25 ألترا ببطارية سعة 5000 مللي أمبير فقط، إلا أن التقارير تشير إلى أن سامسونج إس دي آي قامت بتطوير بطارية مزدوجة الخلايا مصنوعة من السيليكون والكربون بسعة إجمالية تبلغ 20000 مللي أمبير.

وتتكون البطارية من خلية رئيسية بسعة 12000 مللي أمبير بسمك 6.3 ملم، إلى جانب خلية أخرى بسعة 8000 مللي أمبير وسمك 4 ملم. 

وأظهرت الاختبارات الأولية للبطارية أداء مثيرا للإعجاب، حيث حققت مدة استخدام للشاشة وصلت إلى 27 ساعة، بالإضافة إلى قدرة على التحمل تصل إلى 960 دورة شحن سنويا.

ومع ذلك، لم تكتمل الاختبارات بنجاح كامل، إذ أظهرت التقارير أن البطارية تعرضت للتورم بعد فترة قصيرة من الانتهاء من التجارب، ما أثار مخاوف بشأن استدامتها على المدى الطويل. 

كما ذكر مصدر آخر أن سمك خلية الـ 8000 مللي أمبير زاد من 4 ملم إلى 7.2 ملم أثناء الاختبارات.

من المهم الإشارة إلى أن هذه المعلومات تأتي من مصدر غير مؤكد بدرجة كبيرة، ما يستدعي التعامل معها بحذر، كما يحتمل أن تكون هذه البطارية قيد الاختبار لأغراض أخرى، مثل السيارات الكهربائية، بدلا من استخدامها في الهواتف الذكية.

يشار إلى أن سامسونج تخطط لشراء شاشات عرض من شركة "بيجينج أورينت إليكترونيكس" BOE، وهي إحدى الشركات الصينية المتخصصة في تصنيع الشاشات، من أجل توريد شاشات OLED صغيرة الحجم للهواتف الذكية من سلسلة "جالاكسي"، بالإضافة إلى شاشات LCD كبيرة الحجم لأجهزة التلفزيون الذكية.

