سامسونج تستعين بمنافستها BOE لتوريد شاشات الهواتف والتلفاز

ذكرت تقارير أن شركة سامسونج، تخطط لشراء شاشات عرض من شركة "بيجينج أورينت إليكترونيكس" BOE، وهي إحدى الشركات الصينية المتخصصة في تصنيع الشاشات.

وبحسب التقرير، تعتزم الشركة الصينية BOE الشراكة مع العملاق الكوري الجنوبي سامسونج لتوريد شاشات OLED صغيرة الحجم للهواتف الذكية من سلسلة "جالاكسي"، بالإضافة إلى شاشات LCD كبيرة الحجم لأجهزة التلفزيون الذكية.

إذا صحت هذه المعلومات، فإن هذا التطور يعكس تحسنا في علاقة سامسونج وBOE بعد معركة قانونية شرسة وتوتر دام عاما بين الشركتين.

إمكانية تجديد الشراكة بين سامسونج وBOE

ووفقا لموقع "DealSite" الكوري الجنوبي، فإن رئيس شركة BOE، تشن يانشون، اجتمع مع عدة مسؤولين من سامسونج، من بينهم TM Roh، رئيس قسم الأجهزة الرقمية DX والأعمال المتنقلة MX.

وذكر التقرير نقلا عن مصادر صناعية وأشخاص مطلعين على الموضوع، أن المناقشات شملت شاشات LCD كبيرة الحجم للتلفزيونات، بالإضافة إلى شاشات OLED صغيرة الحجم للأجهزة المحمولة.

من الجدير بالذكر أن BOE كانت قد زودت سامسونج سابقا بشاشات OLED للهواتف الذكية ذات الفئة الاقتصادية من سلسلة “جالاكسي”، لكن تلك الشراكة انتهت العام الماضي بسبب تدهور العلاقات بين الشركتين إثر نزاع حول براءات الاختراع بين "BOE" و"سامسونج ديسبلاي".

بعد ذلك، قامت سامسونج بالاعتماد على شركة "تيانما" الصينية لتوريد كميات محدودة من شاشات OLED.

وبحسب التقرير، فإن BOE تسعى الآن للعودة إلى سلسلة التوريد الخاصة بـ سامسونج، وربما تتجاوز شاشات الهواتف الذكية ذات الفئة الاقتصادية.

كما أفيد أن الشركة الصينية ترغب في توريد شاشات حتى للهواتف الذكية عالية المواصفات، رغم عدم وجود تأكيد حول ما إذا كانت سامسونج قد وافقت على هذه الشروط.

وتورد BOE بالفعل شاشات OLED لعدة شركات صينية مثل "أوبو" و"هواوي" و"فيفو"، كما تعتبر موردا محدودا لبعض طرز الآيفون.

زيادة توريد شاشات LCD للتلفزيونات

من جانب آخر، يعتقد أن BOE طلبت زيادة عدد شاشات LCD التي توفرها لـ سامسونج، كانت BOE قد زودت سامسونج بحوالي 10 ملايين شاشة LCD سنويا في الماضي، لكن الأرقام انخفضت إلى نحو مليون وحدة سنويا بعد النزاع على براءات الاختراع.

التوقيت وتأثير نقص الرام

يعد توقيت هذه المناقشات مثيرا للاهتمام، حيث يشير التقرير إلى أن ذلك قد يكون مرتبطا بنقص ذاكرة الوصول العشوائي RAM العالمي، الذي يجبر الشركات المصنعة على تقليص التكاليف أو زيادة أسعار المنتجات، ومن المحتمل أن تكون سامسونج بصدد تنويع موردي شاشاتها لتقليص تكاليف الألواح العرضية.