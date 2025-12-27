قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تطلق تحديث One UI 8.5 لهواتف Galaxy محددة

تحديث One UI 8.5
تحديث One UI 8.5
شيماء عبد المنعم

بدأت شركة سامسونج في اختبار تحديث One UI 8.5 المبني على Android 16 QPR2 على مجموعة محددة من هواتف Galaxy الذكية، تمهيدا لإطلاقه رسميا مع سلسلة Galaxy S26 المرتقبة، والمتوقع أن تُعلن عنها الشركة في فبراير 2026. 

وبدأت المرحلة التجريبية الأولية على هواتف مختارة من سلسلة Galaxy S، لكن وفقا لتقرير من Android Police، شرعت سامسونج الآن في اختبار داخلي للتحديث على عدد أكبر من الأجهزة.

سامسونج تختبر تحديث One UI 8.5 المبني على Android 16 QPR2 على هواتف Galaxy محددة

الأجهزة التي من المتوقع أن يشملها الاختبار:

سلسلة Galaxy S:
Galaxy S26
Galaxy S26+
Galaxy S26 Ultra
Galaxy S25
Galaxy S25+
Galaxy S25 Ultra
Galaxy S25 Edge
Galaxy S25 FE
Galaxy S24
Galaxy S24+
Galaxy S24 Ultra
Galaxy S24 FE
Galaxy S23
Galaxy S23+
Galaxy S23 Ultra
Galaxy S23 FE
Galaxy S22
Galaxy S22+
Galaxy S22 Ultra

سلسلة Galaxy A:
Galaxy A57
Galaxy A56
Galaxy A55
Galaxy A54
Galaxy A53
Galaxy A37
Galaxy A36
Galaxy A35
Galaxy A33
Galaxy A26
Galaxy A25
Galaxy A17 LTE/5G
Galaxy A16 5G

سلسلة Galaxy Z:
Galaxy Z Fold 7
Galaxy Z Flip 7
Galaxy Z Flip 7 FE
Galaxy Z Fold 6
Galaxy Z Flip 6
Galaxy Z Fold 5
Galaxy Z Flip 5

أجهزة Galaxy Tabs:
Galaxy Tab S10+
Galaxy Tab S10 Ultra
Galaxy Tab S10 FE
Galaxy Tab S9
Galaxy Tab S9+
Galaxy Tab S9 Ultra

وأشار التقرير إلى أن أجهزة سلسلتي M وF غير مدرجة حاليا على خوادم الاختبار، لكن من المرجح إضافتها لاحقا، كما يتوقع أن تحصل جميع الأجهزة التي حصلت على One UI 8 على التحديث الجديد One UI 8.5 أيضا.

ميزات الكاميرا الجديدة في سلسلة Galaxy S26 مع One UI 8.5

وفقا للتقارير السابقة، سلسلة Galaxy S26 عدة تحسينات برمجية في الكاميرا ضمن One UI 8.5، من المتوقع أن تعزز جودة الصور، وتسجيل الفيديو، والتحكم في التصوير دون الحاجة إلى ترقيات كبيرة في العتاد.

من أبرز التحديثات المتوقعة للسلسلة:

- خيار تصوير جديد بدقة 24 ميجابكسل بين أوضاع Photo وPortrait.

- دعم تسجيل الفيديو بـ HDR10+ كبديل عن HDR التقليدي.

- تقنيات جديدة مثل Adaptive Pixel وشريط لضبط سرعة التركيز Focus Speed.

- ميزة تحكم مادي جديدة للتركيز قد تتيح ضبطا أكثر دقة للتركيز التلقائي في الأجهزة المستقبلية.

سامسونج Android 16 هواتف Galaxy التحديث الجديد تحديث One UI 85

