سامسونج تطلق تحديث One UI 8.5 لهواتف Galaxy محددة

بدأت شركة سامسونج في اختبار تحديث One UI 8.5 المبني على Android 16 QPR2 على مجموعة محددة من هواتف Galaxy الذكية، تمهيدا لإطلاقه رسميا مع سلسلة Galaxy S26 المرتقبة، والمتوقع أن تُعلن عنها الشركة في فبراير 2026.

وبدأت المرحلة التجريبية الأولية على هواتف مختارة من سلسلة Galaxy S، لكن وفقا لتقرير من Android Police، شرعت سامسونج الآن في اختبار داخلي للتحديث على عدد أكبر من الأجهزة.

الأجهزة التي من المتوقع أن يشملها الاختبار:

سلسلة Galaxy S:

Galaxy S26

Galaxy S26+

Galaxy S26 Ultra

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S25 FE

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

سلسلة Galaxy A:

Galaxy A57

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A37

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A33

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A17 LTE/5G

Galaxy A16 5G

سلسلة Galaxy Z:

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Flip 7 FE

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

أجهزة Galaxy Tabs:

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

وأشار التقرير إلى أن أجهزة سلسلتي M وF غير مدرجة حاليا على خوادم الاختبار، لكن من المرجح إضافتها لاحقا، كما يتوقع أن تحصل جميع الأجهزة التي حصلت على One UI 8 على التحديث الجديد One UI 8.5 أيضا.

ميزات الكاميرا الجديدة في سلسلة Galaxy S26 مع One UI 8.5

وفقا للتقارير السابقة، سلسلة Galaxy S26 عدة تحسينات برمجية في الكاميرا ضمن One UI 8.5، من المتوقع أن تعزز جودة الصور، وتسجيل الفيديو، والتحكم في التصوير دون الحاجة إلى ترقيات كبيرة في العتاد.

من أبرز التحديثات المتوقعة للسلسلة:

- خيار تصوير جديد بدقة 24 ميجابكسل بين أوضاع Photo وPortrait.

- دعم تسجيل الفيديو بـ HDR10+ كبديل عن HDR التقليدي.

- تقنيات جديدة مثل Adaptive Pixel وشريط لضبط سرعة التركيز Focus Speed.

- ميزة تحكم مادي جديدة للتركيز قد تتيح ضبطا أكثر دقة للتركيز التلقائي في الأجهزة المستقبلية.