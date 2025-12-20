قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما
الدوري الإنجليزي.. أبرز مباريات اليوم السبت 20-12-2025 والقنوات الناقلة
عاودت الانخفاض.. تراجع سعر كرتونة البيض اليوم السبت بالبورصة والأسواق
البابا لاون يزور مكتبة مجلس الشيوخ الإيطالي ويطّلع على إنجيل نادر من القرن الـ15
أسعار الدولار اليوم السبت 20-12-2025 فى البنوك المصرية
كل مع تريد معرفته عن مشروع شروق الشمس الأمريكي لمستقبل غزة
غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها
انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025
2.5 مليون مهاجر غير شرعي يغادرون الولايات المتحدة منذ عودة ترامب
صندوق النقد يرحب بقرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو لـ أوكرانيا
فتح باب التقديم لشغل وظيفة مندوب مساعد بـ مجلس الدولة 2025
أشرف شاكر: 21ديسمبر ذروة الانقلاب الشتوية.. ويناير سيشهد اضطرابات جوية كبيرة
سامسونج تهز عرش كوالكوم وميدياتك.. أول شريحة 2 نانومتر تسبق الجميع

Exynos 2600
شيماء عبد المنعم

في خطوة مفاجئة، سبقت سامسونج شركتي كوالكوم وميدياتك في سباق شرائح الهواتف الذكية بتقنية 2 نانومتر، بعدما كشفت عن شريحتها الجديدة Exynos 2600، لتصبح أول معالج للهواتف الذكية في العالم يعتمد تقنية التصنيع 2nm GAA (Gate-All-Around).

وتأتي شريحة Exynos 2600 خلفا لـ Exynos 2500، مع تحسينات ملحوظة على مستوى الأداء العام، والكفاءة الحرارية، وقدرات الذكاء الاصطناعي. 

ورغم عدم الإعلان الرسمي عن الأجهزة التي ستعتمدها، تشير التوقعات إلى استخدامها في بعض هواتف سلسلة Galaxy S26 المقبلة في عدد من الأسواق.

تعتمد الشريحة على معالج مركزي مكون من 10 أنوية مبني على أحدث معمارية Arm v9.3، ويضم أنوية C1-Ultra وC1-Pro فقط، دون الاعتماد على أنوية منخفضة الاستهلاك للطاقة. 

ويتألف المعالج من نواة رئيسية بتردد 3.8 جيجاهرتز، وثلاث أنوية عالية الأداء بتردد 3.25 جيجاهرتز، إلى جانب ست أنوية محسنة للكفاءة بتردد 2.75 جيجاهرتز، مع تحسن في الأداء يصل إلى 39% مقارنة بالجيل السابق.

Exynos 2600

وعلى صعيد الرسوميات، حصلت الشريحة على معالج Xclipse 960 الجديد، الذي يوفر ضعف الأداء الحاسوبي، وتحسنا في تتبع الأشعة بنسبة تصل إلى 50%، مدعوما بتقنية Exynos Neural Super Sampling (ENSS) المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة العرض ومعدلات الإطارات في الألعاب.

كما ركزت سامسونج على معالجة مشاكل الحرارة من خلال تقنية Heat Path Block (HPB)، التي تستخدم مواد متقدمة لنقل الحرارة بكفاءة أعلى، مع تقليل المقاومة الحرارية بنسبة تصل إلى 16%.

وتضم الشريحة محرك ذكاء اصطناعي متطورا بوحدة NPU بسعة 32K MAC، مع دعم تقنية ARM SME 2، وتقول سامسونج إن أداء الذكاء الاصطناعي تحسن بنسبة 113% مقارنة بـ Exynos 2500.

وفي جانب التصوير، تدعم الشريحة كاميرات بدقة تصل إلى 320 ميجابكسل، وتسجيل فيديو بدقة 8K، مع تحسين كفاءة معالج الصور بنسبة 50%، إضافة إلى دعم ذاكرة LPDDR5x، وتخزين UFS 4.1، وشاشات 4K بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

ورغم هذا التقدم، تستعد كوالكوم وميدياتك لدخول المنافسة العام المقبل عبر شرائح 2 نانومتر جديدة يتوقع أن تحمل اسمي Snapdragon 8 Elite Gen 6 وDimensity 9600، بالاعتماد على تقنية تصنيع TSMC، على أن يتم الكشف عنها خلال النصف الثاني من العام.

