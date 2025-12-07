شاهد.. صور رسمية لهواتف سامسونج Galaxy S26 تؤكد أكبر إعادة تصميم

استمر مسلسل التسريبات حول سلسلة Galaxy S26 لعدة أشهر، حيث كانت جميع الصور الموثوقة تشير إلى تغيير كبير في التصميم.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، أشارت تسريبات سابقة إلى سامسونج ستقوم بإزالة حلقات الكاميرا العائمة من بعض هواتف Galaxy S26، لتحل محلها جزيرة كاميرا بنمط مشابه لما نراه في أجهزة Galaxy Z Fold 7.

ولكن حتى هذا الأسبوع، كانت كل هذه التفاصيل مجرد إشاعات ولم يتم تأكيدها رسميا، حتى كشفت سامسونج نفسها عن التصميم الجديد في صور رسمية.

تسريب صور Galaxy S26 يكشف عن تصميم جديد مع كاميرا مدمجة بنمط Z Fold

لاحظ موقع Android Authority، ظهور رسومات أولية لأجهزة Galaxy S26 وS26+ وS26 Ultra داخل إصدار تجريبي لواجهة One UI 8.5.

ورغم أن هذه الرسومات لا تتسم بالدقة المطلوبة للصور الدعائية، إلا أنها كافية لتأكيد الشكل الجديد لهواتف Galaxy S26، حيث أن الطرازات الثلاثة M1 (S26) و M2 (S26+)، وM3 (S26 Ultra)، تظهر بزاوية كاميرا بارزة بشكل بيضاوي مع فتحات دائرية لكل عدسة.

يعد هذا التصميم مشابه لما استخدمته سامسونج في سلسلة Z Fold منذ عام 2021، وهو تغيير جذري مقارنة بالكاميرات العائمة المستقلة التي كانت موجودة في سلسلة Galaxy S25.

تتماشى هذه التسميات الداخلية مع التسريبات السابقة أيضا، حيث تنتمي الهواتف إلى مشروع سامسونج المسمى Miracle.

ومن المتوقع أن تكون هذه الهواتف هي الأولى التي ستعمل بنظام One UI 8.5، الذي يعد إصدارا معدلا من Android 16.

في الوقت نفسه، سيحصل مستخدمو Galaxy S25 على فرصة تجربة النسخة التجريبية من One UI 8.5 في الأسبوع الثاني من ديسمبر.

الشكل الجديد لهواتف Galaxy S26

وفقا للتسريبات السابقة، من المتوقع أن يتميز S26 Ultra بزوايا أكثر انحناء مقارنة بسابقه، مما يجعله أقرب إلى باقي السلسلة ويبتعد عن الشكل الحاد الذي كان يميز أجهزة Ultra السابقة المستوحاة من سلسلة Note.

ورغم أن هذه الصور الجديدة قد تكون غير واضحة تماما، إلا أن مصدرها هو ما يهم، ومع الكشف عن التصميم عبر إصدار سامسونج التجريبي، يبدو أن لعبة التكهنات قد انتهت رسميا، حيث أصبحت عائلة Galaxy S26 تتبنى الآن تصميما موحدا مستوحى من Z Fold.