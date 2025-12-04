ظهور قاتل هواتف سامسونج.. Nubia Fold وFlip3 يغيران قواعد اللعبة

أطلقت علامة نوبيا Nubia التجارية، التابعة لشركة ZTE هاتفين جديدين قابلين للطي في اليابان، في خطوة تهدف إلى تعزيز وجودها في سوق الأجهزة القابلة للطي من خلال طرح نموذجين مختلفين يلبيان احتياجات شرائح متنوعة من المستخدمين.

وبحسب ما ذكره “gadgets360”، يأتي الجهاز الأول Nubia Fold بتصميم قابل للطي أفقيا يشبه الكتاب، بينما يحمل الجهاز الثاني Nubia Flip 3 تصميما صدفيا مخصصا لمحبي الهواتف الصغيرة القابلة للطي.

يتميز هاتف Nubia Fold بأنه الأقوى بين الجهازين، إذ يعتمد على معالج Snapdragon 8 Elite من كوالكوم ويضم بطارية ضخمة بسعة 6560 مللي أمبير.

ويقدم هاتف Nubia Fold، شاشة رئيسية من نوع OLED بقياس 8 بوصات مع معدل تحديث 120 هرتز ودقة عالية، إضافة إلى شاشة غلاف مقاس 6.5 بوصات بنفس معدل التحديث.

يعمل هاتف Nubia Fold بنظام Android 15 ويأتي بذاكرة عشوائية تبلغ 12 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت.

كما يضم هاتف Nubia Fold نظام كاميرات يتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة واسعة بدقة 50 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب كاميرتي سيلفي بدقة 20 ميجابكسل.

ويمتاز الهاتف بدعم شبكة Wi-Fi 7 وشبكة الجيل الخامس 5G ومقاومة الغبار والماء بتصنيف IP5X وIPX4، فيما يبلغ وزنه 249 جراما ويتميز بسماكة فائقة النحافة عند فتحه لا تتجاوز 5.4 مم.

هاتف Nubia Fold و Nubia Flip 3

أما هاتف Nubia Flip 3 فيأتي بتصميم صدفي مع شاشة داخلية من نوع OLED بقياس 6.9 بوصات بدقة +FHD ومعدل تحديث 120 هرتز، إضافة إلى شاشة خارجية AMOLED مقاس 4 بوصات.

يعمل الهاتف بمعالج Dimensity 7400X من ميدياتك مع 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت من التخزين، ويعمل أيضا بنظام Android 15.

يقدم هاتف Nubia Flip 3، كاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة واسعة بدقة 12 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويحمل هاتف Nubia Flip 3 بطارية بسعة 4610 مللي أمبير ويدعم شبكات الجيل الخامس والاتصال عبر Wi-Fi 6 وBluetooth 6.0، كما يحصل على مقاومة الغبار والماء بنفس تصنيف الجهاز الأكبر.

طرحت نوبيا هاتف Nubia Fold للبيع في اليابان بلون أسود واحد، وبسعر يعادل نحو 1145 دولارا، في حين سيتم إطلاق Nubia Flip 3 في منتصف يناير 2026 مع إعلان السعر في موعد أقرب لإطلاقه.

وتتوقع ZTE أن يظهر الجهازان في أسواق دولية أخرى خلال عام 2026، ضمن خطة توسع أوسع لعائلة الهواتف القابلة للطي الخاصة بها.