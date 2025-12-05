قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قدم الآن.. وظائف خالية في جامعة عين شمس

حسام الفقي

أعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة مدرس – عضو هيئة التدريس ضمن وظائف الكادرات الخاصة، وذلك للعمل بمعهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية في المناطق القاحلة، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

فتح باب التقديم لشغل وظيفة مدرس

وتأتي الوظيفة ضمن الإعلان الرسمي الصادر عبر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمتاح خلال الفترة من 2 ديسمبر حتى 16 ديسمبر 2025.

وصف الوظيفة وجهة العمل
تشمل الوظيفة العمل بمعهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية في المناطق القاحلة بجامعة عين شمس، بإحدى التخصصات العلمية الموضحة بالملف المرفق، مع الالتزام بالجدول التدريسي، والمهام البحثية، والأنشطة الأكاديمية المرتبطة بمجال التخصص، وفق القواعد المنظمة للعمل داخل الجامعة.

المهارات والخبرة المطلوبة
أشارت الجامعة إلى ضرورة توافر المهارات الأساسية والفنية الموضحة تفصيليًا في الملف المرفق بالإعلان، إلى جانب استيفاء سنوات الخبرة المطلوبة في مجال التخصص العلمي، وذلك وفق الشروط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

شروط التقديم والمؤهلات
يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهلات العلمية المحددة (بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه) في التخصص المطلوب، مع تقديم المستندات الرسمية كاملة وتشمل:
الأصل من شهادات المؤهلات العلمية – شهادة الميلاد المميكنة – الموقف من التجنيد للذكور أو الخدمة العامة للإناث – صحيفة حالة جنائية موجهة للمعهد – صورة بطاقة رقم قومي سارية – شهادة خبرة في نفس المجال – 6 صور شخصية – بيان التدريس – بيان البحث وتفاصيل جدول أعمال البحث الحالي – ثلاثة خطابات مرجعية على أن يوضح اثنان منها القدرات التعليمية والبحثية – تحليل مخدرات حديث.

فترة التقديم وطريقة التواصل
يستمر التقديم حتى 16 ديسمبر 2025، ويتم تسليم الطلبات والمستندات يدويًا إلى مكتب عميد معهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية في المناطق القاحلة، الكائن بشارع منتزه محمد علي بجوار المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة.

