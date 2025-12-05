قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة عين شمس تستضيف اللقاء التعريفي بالمشروع الوطني للقراءة

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

استضافت جامعة عين شمس– ممثلة في قطاع التعليم والطلاب – اللقاء التعريفي بالمشروع الوطني للقراءة، والذي تشارك فيه الجامعة في موسمه الخامس، بتنظيم قطاع التعليم والطلاب وتنفيذ الإدارة العامة لرعاية الشباب (إدارة النشاط الثقافي)، وتنسيق وإشراف إدارى إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

وتأتي مشاركة الجامعة في المشروع في إطار دعمها المتواصل لنشر ثقافة القراءة وتعزيز الوعي الثقافي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، استمرارًا لجهودها في ترسيخ قيم المعرفة والإبداع وبناء جيل واعٍ قادر على التفكير النقدي.

اللقاء التعريفي بالمشروع الوطني للقراءة

وفي بداية اللقاء، وجّه الأستاذ الدكتور عبد المنعم زكي منسق المشروع الوطني للقراءة بالجامعة خالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، مثمّنًا دعمه اللامحدود للمبادرات التي تستهدف تنمية وعي الطلاب وثقافتهم. وأكد أن الجامعة لا تكتفي بتقديم تعليم أكاديمي فحسب، بل تحرص على توفير تجربة تعليمية شاملة تمتد إلى بناء الهوية وصقل المواهب.

كما تقدّم منسق المشروع بتهنئة خاصة للأستاذ الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بمناسبة توليه منصبه الجديد. ووجّه الشكر أيضًا إلى الأستاذ الدكتور عبده إبراهيم رئيس المشروع الوطني للقراءة، والعميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر ومدير المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمي، والوفد المرافق له من المؤسسة، والسادة الحضور، وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم ووكلاء الكليات.

وانتقل منسق المشروع للحديث عن الأبعاد الاستراتيجية للمبادرة، مشيرًا إلى أن القراءة تأتي في مقدمة أولويات الأمن القومي المصري، خاصة في مواجهة “الحروب التي تستهدف العقول وتزييف الوعي وطمس الهوية”. وقد لخّص دور القراءة بقوله: “القراءةُ هي حائطُ الصدِّ الأولِ ضدَ الأفكارِ المتطرفةِ والهدامة”.

واختتم حديثه مؤكدًا أن سوق العمل الحديث يبحث عن “العقل الموسوعي والشخصية المرنة والقدرة على التحليل والنقد”، وهي مهارات لا تُكتسب إلا من خلال القراءة. مشددًا على أن المستقبل ينتظر العقول المستنيرة القادرة على صناعة الفارق في بناء الوطن.

وخلال اللقاء، قدم الأستاذ الدكتور عبده إبراهيم رئيس المشروع الوطني للقراءة عرضًا شاملًا لآليات تنفيذ المشروع وتفاصيله، تلاه نقاش مفتوح أجاب فيه على استفسارات الحضور من الطلاب من مختلف الكليات.

وفي ختام الاحتفالية، أقيمت مسابقة تثقيفية بين الطلاب، وتم توزيع عدد من الجوائز على الفائزين.

جدير بالذكر أن اللقاء شهد حضور طلاب من مختلف الكليات، واللجان المنسقة من الكليات، إلى جانب مسؤولي رعاية الشباب بالكليات.

جامعة عين شمس المشروع الوطني للقراءة قطاع التعليم والطلاب

