محافظات

اقتصادية قناة السويس: منفتحون على الشراكات الأمريكية في القطاعات الصناعية

وليد جمال الدين نعمل على جذب استثمارات نوعية تدعم خطط الدولة للتحول الرقمي والصناعات الخضراء
وليد جمال الدين نعمل على جذب استثمارات نوعية تدعم خطط الدولة للتحول الرقمي والصناعات الخضراء
محمد الغزاوى

واصل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والوفد المرافق له، فعاليات جولته الترويجية في الولايات المتحدة، حيث عقد عددًا من الاجتماعات رفيعة المستوى مع كبرى المؤسسات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والبنية التحتية، ومعالجة المياه، في العاصمة الأمريكية واشنطن، بهدف تعزيز التعاون ودعم جهود جذب الاستثمارات الأمريكية إلى القطاعات الصناعية والخدمية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.


بدأت فعاليات اليوم بعقد اجتماع مع شركة سيرفس ناو (ServiceNow) في مقرها بواشنطن، حيث التقى وليد جمال الدين بممثلي الشركة، وتم خلال الاجتماع استعراض فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطوير نظم العمليات داخل الموانئ والمناطق الصناعية، وبحث إمكانية الاستفادة من حلول الشركة المتقدمة في رفع كفاءة الخدمات التي تقدّمها اقتصادية قناة السويس للمستثمرين.


جذب استثمارات تدعم خطط التحول الرقمي والصناعات الخضراء

وعقد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اجتماعًا ثنائيًا مع شركة ريفـيان أوتوموتيف (Rivian Automotive) بحضور كلٍّ من جولي هوينيغِس، رئيس قطاع العمليات بالشركة، وكريستينا كينسمان، مدير عام الاستثمار والتجارة بالشركة، حيث تناول اللقاء فرص التعاون في مجالات التصنيع وسلاسل التوريد وآليات دعم نفاذ الشركات الأمريكية للأسواق الإقليمية عبر اقتصادية قناة السويس.


وشارك رئيس الهيئة في اجتماع ومائدة مستديرة نظمتها الجمعية الأمريكية للمصدرين والمستوردين (AAEI) بحضور رئيسها التنفيذي يوجين لاني، شهدت لقاءً موسعًا مع ممثلي 26 شركة أمريكية وعالمية تعمل في قطاعات الصناعات الكيماوية والمواد المتقدمة، وتصنيع السيارات والمركبات، والأجهزة والتقنيات الطبية، والخدمات اللوجستية والاستشارات التجارية، إلى جانب شركات الأدوية والأغذية والإلكترونيات.

واستعرض وليد جمال الدين خلال اللقاء الحوافز والفرص المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها منصة متكاملة للتصنيع والخدمات اللوجستية تدعم توسع الشركات العالمية من خلالها.

وعقد وليد جمال الدين اجتماعًا مع جمعية الطاقة الأمريكية (USEA)، حيث التقى الرئيس التنفيذي مارك مينيزيس، وجرى خلال اللقاء استعراض دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز للصناعات الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة، مع التأكيد على سعيها لتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، بما يدعم مستهدفات الدولة في التحول إلى الطاقة المستدامة.


والتقى وليد جمال الدين بكاليستا ريدموند، نائبة رئيس شركة إنفيديا (NVIDIA)، حيث تناول اللقاء عرض مجالات عمل الشركة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير واجهات برمجة التطبيقات (API)، والحوسبة عالية الأداء، وتطبيقات الهاتف المتقدمة. 

وناقش الجانبان التطورات الخاصة برقمنة الموانئ (Port Digitization)، إذ أكد رئيس الهيئة أن اعتماد الحلول الذكية يمثل مستقبل إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية، وأن التعاون مع الشركات المتخصصة في هذا المجال يتيح تطوير مناطق صناعية ذكية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.


وعُقد لقاء مع شركة أكوا تك (AquaTech)، حيث اجتمع  وليد جمال الدين بجابريل بيلاثي، نائب الرئيس للعلاقات الحكومية وتطوير الأسواق، بالشركة المتخصصة في تقنيات تحلية المياه. وتناول اللقاء مجالات عمل الشركة التي تشمل محطات التحلية، واستخراج البراين، وإنتاج الصلب الأخضر، إلى جانب مناقشة إدارة الموارد المائية داخل المناطق الصناعية.


وعقد رئيس الهيئة اجتماعًا مع ممثلي شركة رابيسكان سيستمز (Rapiscan Systems) المتخصصة في حلول الأمن والفحص، بحضور كلٍّ من داريل جونز، نائب الرئيس الأول، وجينا دوناي، نائب الرئيس للشؤون الدولية، وبرنارد زارور، مدير المبيعات، وتم خلال الاجتماع استعراض أحدث تقنيات الشركة في تأمين الموانئ والمنافذ اللوجستية، حيث أشار وليد جمال الدين إلى أن تعزيز منظومات الأمن الصناعي والفحص داخل الموانئ يُعد عنصرًا أساسيًا في تطوير الخدمات اللوجستية ودعم قدرات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على استقطاب استثمارات نوعية.

أقتصادية قناة السويس السويس امريكا قناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

