قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة: تقديم أكثر من 104 ملايين خدمة صحية لـ 6.3 مليون مستفيد
قرار هام من الحكومة لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل بعض المنشآت الفندقية
أول اجتماع مباشر بين مسئولين إسرائيليين ولبنانيين مدنيين منذ عقود
الهيئة العربية للتصنيع تعقد شراكة استراتيجية مع شركة “ورك شوب تكنولوجي” الصينية
فيديو مثير.. طفلان يسرقان آخر بالإكراه بالقليوبية وتدخل فورى من الأمن
حماس: سنسلم اليوم جثة محتجز إسرائيلي عثرنا عليها في شمال قطاع غزة
رئيس جهاز التعبئة والإحصاء يُقدم عرضًا حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت"
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدة مع زوجة ضابط شرطة بطنطا
أشرف صبحي: لن نتهاون في حقوق الرياضيين.. وتحقيقات شاملة في وفاة سبّاح نادي الزهور
وزير الرياضة يقرر تحويل واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلى النيابة العامة
قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص
أكبر طرح سكني في مصر.. آخر موعد لحجز شقق مشروع ظلال 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المدير التنفيذي لمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم يلتقي وكيل وزارة الأوقاف

استعدادًا لانطلاق الدورة التاسعة المدير التنفيذي لمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم يلتقي وكيل وزارة الأوقاف
استعدادًا لانطلاق الدورة التاسعة المدير التنفيذي لمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم يلتقي وكيل وزارة الأوقاف
محمد الغزاوى

استقبل فضيلة الدكتور أحمد عبد السعيد أبو طالب، وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، الإعلامي عادل مصيلحي، الرئيس التنفيذي والمنسق العام لمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني، والمستشار الإعلامي بالمحافظة، وذلك في إطار التعاون القائم بين إدارة المسابقة ووزارة الأوقاف لخدمة الأنشطة القرآنية بالمحافظة.

جاء اللقاء لبحث آليات العمل المشترك استعدادًا لانطلاق الدورة التاسعة من المسابقة في صورتها الدولية، والتي تحمل هذا العام اسم القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله. وناقش الجانبان سبل الدعم الفني والتنظيمي، وتنسيق الجهود بين المديرية والمحافظة لضمان خروج نسخة هذا العام بالشكل اللائق، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي توليه وزارة الأوقاف للفعاليات القرآنية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف خلال اللقاء حرص المديرية على التعاون الكامل لإبراز المسابقة في أبهى صورة، مشيرًا إلى الدور الذي تمثله هذه الفعاليات في دعم دولة التلاوة المصرية واستعادة رونقها، كما وجه بضرورة مشاركة الأئمة في الفرع المخصص لهم بالتزامن مع فعاليات المسابقة الدولية.

وأضاف الإعلامي عادل مصيلحي أن العمل يسير وفق خطة متكاملة استعدادًا للدورة الدولية التاسعة، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبدعم كامل من اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وإشراف الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، مؤكدًا أن الإدارة التنفيذية تضع جميع إمكاناتها لخدمة هذا الحدث القرآني الأكبر في المحافظة.

يذكر أن المسابقة قد أنهت بالفعل مرحلة التصفيات الـ أون لاين، وتستعد لانطلاق التصفيات المباشرة بمسجد الرحمن ببورسعيد بداية من يوم 6 ديسمبر وحتى 9 ديسمبر، والتي تشمل فروع القراءات، الصوت الحسن، والانشاد الديني، وفرع الأئمة، والفرع المستحدث الحافظ المتفقه.

وتأتي هذه الخطوات في إطار الاستعداد النهائي للحدث السنوي الأكبر الذي تحتضنه بورسعيد، والذي يحظى برعاية كريمة من دولة رئيس الوزراء واهتمام واسع من المحافظة وكافة الجهات المشاركة.

بورسعيد مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني محافظة بورسعيد وكيل وزارة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

الدولار

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

الهبوط الأرضي

هبوط أرضي في «النرجس 5» بالتجمع الخامس يُربك الأهالي ويستدعي سيارات مياه طارئة| القصة الكاملة

ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد

ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة

كولر

إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك

ترشيحاتنا

السفارة المصرية في باماكو

السفارة المصرية في باماكو تواصل جهودها المكثفة لحماية ورعاية أبناء الجالية المصرية

الهيئة العربية للتصنيع توسّع شراكاتها الإقليمية باتفاقية تعاون مع "أونيب" الإماراتية

تعاون مصري–إماراتي جديد.. العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم مع شركة أونيب للتجارة

جولة التأمين الصحي الشامل

الهيئة العامة للتأمين الشامل تبدأ سلسلة جولات ميدانية مع مقدمي الخدمة الصحية

بالصور

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم.. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد