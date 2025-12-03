المدير التنفيذي لمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم يلتقي وكيل وزارة الأوقاف

استقبل فضيلة الدكتور أحمد عبد السعيد أبو طالب، وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، الإعلامي عادل مصيلحي، الرئيس التنفيذي والمنسق العام لمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني، والمستشار الإعلامي بالمحافظة، وذلك في إطار التعاون القائم بين إدارة المسابقة ووزارة الأوقاف لخدمة الأنشطة القرآنية بالمحافظة.

جاء اللقاء لبحث آليات العمل المشترك استعدادًا لانطلاق الدورة التاسعة من المسابقة في صورتها الدولية، والتي تحمل هذا العام اسم القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله. وناقش الجانبان سبل الدعم الفني والتنظيمي، وتنسيق الجهود بين المديرية والمحافظة لضمان خروج نسخة هذا العام بالشكل اللائق، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي توليه وزارة الأوقاف للفعاليات القرآنية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف خلال اللقاء حرص المديرية على التعاون الكامل لإبراز المسابقة في أبهى صورة، مشيرًا إلى الدور الذي تمثله هذه الفعاليات في دعم دولة التلاوة المصرية واستعادة رونقها، كما وجه بضرورة مشاركة الأئمة في الفرع المخصص لهم بالتزامن مع فعاليات المسابقة الدولية.

وأضاف الإعلامي عادل مصيلحي أن العمل يسير وفق خطة متكاملة استعدادًا للدورة الدولية التاسعة، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبدعم كامل من اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وإشراف الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، مؤكدًا أن الإدارة التنفيذية تضع جميع إمكاناتها لخدمة هذا الحدث القرآني الأكبر في المحافظة.

يذكر أن المسابقة قد أنهت بالفعل مرحلة التصفيات الـ أون لاين، وتستعد لانطلاق التصفيات المباشرة بمسجد الرحمن ببورسعيد بداية من يوم 6 ديسمبر وحتى 9 ديسمبر، والتي تشمل فروع القراءات، الصوت الحسن، والانشاد الديني، وفرع الأئمة، والفرع المستحدث الحافظ المتفقه.

وتأتي هذه الخطوات في إطار الاستعداد النهائي للحدث السنوي الأكبر الذي تحتضنه بورسعيد، والذي يحظى برعاية كريمة من دولة رئيس الوزراء واهتمام واسع من المحافظة وكافة الجهات المشاركة.