ستراسبورج يقرر إيقاف مهاجمه إميجا لهذا السبب

قرر نادي ستراسبورج الفرنسي، اليوم الأربعاء، إيقاف مهاجم الفريق إيمانويل إميجا، لمباراة واحدة؛ بسبب عدم احترامه قيم وتوقعات وقواعد النادي.



وأعلن النادي الفرنسي، العقوبة في بيان دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل، لكن من المنتظر أن يعود إميجا للمشاركة في المباراة المقبلة بصورة طبيعية.

وقال نادي ستراسبورج في بيان: "اتُخذ هذا القرار عقب عدم احترام اللاعب وخرقه لقيم النادي وتوقعاته وقواعده مؤخرًا".

وأضاف: "يظل إيمانويل عضوًا مهمًا في فريقنا، وبذل دائمًا قصارى جهده من أجل النادي على أرض الملعب، سيعود إلى التشكيلة بعد هذه المباراة".

ويسافر فريق ستراسبورج لمواجهة تولوز في الدوري الفرنسي، السبت المقبل، ثم يتوجه إلى أسكتلندا لمواجهة أبردين في دوري المؤتمر الأوروبي، 11 ديسمبر.

وأفادت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية، بأن القرار اتُخذ بعد تصريحات إميجا، قائد النادي، الأخيرة لوسائل الإعلام.

في مقابلة بعد المباراة، الشهر الماضي، وبعد تسجيله هدفين في فوز ستراسبورج 2-0 على ليل، ألمح إلى أن ستراسبورج لم يهزم موناكو وباريس سان جيرمان هذا الموسم، لأنه لم يشارك فيهما.

وفي مقابلة أخرى مع وسيلة إعلام هولندية، ذكر المهاجم الهولندي أنه ظن أن ستراسبورج كان في ألمانيا عندما كان من المقرر انضمامه إلى النادي قبل عامين.

وأثار إيميجا، البالغ من العمر 22 عامًا، إعجاب الجميع الموسم الماضي، بتسجيله 14 هدفًا في الدوري، ليحتل ستراسبورج، ومقره الألزاس، المركز السابع، وسجل أربعة أهداف بالدوري في 7 مباريات حتى الآن هذا الموسم، و3 أهداف في المسابقات الأوروبية.

ووصل ستراسبورج إلى دوري المؤتمرات الأوروبي بعد فوزه على بروندبي الدنماركي في مباراة فاصلة، إذ سجل إيميجا هدفين في مباراة الإياب.

في سبتمبر الماضي، هاجم مدرب ستراسبورج، ليام روزنيور، المشجعين الذين رفعوا لافتة تنتقد إيميجا وتحثه على إعادة شارة القيادة، بسبب انتقاله الموسم المقبل إلى تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبحت مجموعة BlueCo، مالكة لناديي تشيلسي وستراسبورج منذ عام 2023.