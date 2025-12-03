الأنبا يؤانس يستقبل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية بمطرانية أسيوط |صور

استقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا يؤانس، مطران أسيوط وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس، ،اليوم، اللواء أركان حرب أسامة سمير عبداللطيف، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، الذي قدّم التهنئة لنيافته بمناسبة ترقيته إلى درجة المطرانية.

تهنئة لمطران أسيوط

وخلال اللقاء، دار حديث ودي تناول علاقات التعاون القائمة بين المطرانية ومؤسسات الدولة، كما عبّر اللواء أسامة سمير عن تقديره لدور الكنيسة في خدمة المجتمع، مؤكدًا عمق الروابط الوطنية التي تجمع الجميع.

جاءت الزيارة في إطار العلاقات الطيبة والتقدير المتبادل، وقد عبّر نيافة الأنبا يؤانس عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة.

