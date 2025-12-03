دعوات لإجلاء عشرات الأسر والأطفال من مدينة بابنوسة السودانية

أفادت شبكة أطباء السودان، اليوم الأربعاء، عن مصير مجهول لعشرات الأسر والأطفال بمدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان في وسط البلاد.

التطورات الميدانية في بابنوسة

وقالت الشبكة في بيان صحفي إنها "تتابع بقلق التطورات الميدانية في مدينة بابنوسة، حيث شهدت المدينة اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع".

وأضافت أن "هذه الاشتباكات تهدد مصير العشرات من الأطفال والنساء الذين احتموا بقيادة الفرقة في فترات سابقة نتيجة لاجتياح الدعم السريع للمدينة منذ أكثر من عام، حيث ظهرت بعض الفيديوهات التي تم نشرها من قبل أفراد للدعم للسريع توثق لحظة تصويرهم عددا كبيرا من النساء والأطفال الذين كانوا يحتمون بمباني الفرقة 22 في بابنوسة حيث ظهرت الأسر في وضع إنساني حرج".

وطالبت الشبكة بـ"ضمان سلامتهم وحمايتهم ونقلهم لمكان آمن دون المساس بهم أو احتجازهم قسريا بتهمة انتماء ذويهم للجيش"، داعية إلى فتح ممرات آمنة لإجلائهم وتوفير المساعدات الإنسانية لهم.

كما طالبت الشبكة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الكاملة تجاه المدنيين وضحايا الحرب داخل مدينة بابنوسة وتوفير الدعم الإنساني اللازم للمتضررين منهم والضغط على قيادات الدعم السريع لإجلاء الأسر لمناطق بعيدة عن الاشتباكات وتقديم الرعاية الكافية لهم لضمان سلامتهم.