محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه "توكسيك"

طرح الفنان محمد رمضان احدث اغانيه بعنوان “توكسيك” عبر قناته الرسمية على اليوتيوب.

وكان شارك الفنان محمد رمضان جمهوره فيديو يستعرض فيه هدية استثنائية من شخص عربي ،تضمنت هاتف آيفون وسماعات ومايكروفون مصنوعين من الذهب عيار 24 عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام .

وعلق رمضان على الهدية قائلاً: «ميكروفون، سماعة رأس من الذهب عيار ٢٤ قيراطًا، وآيفون من الذهب عيار ٢٤ قيراطًا... هدية مميزة حقًا من عائلتنا الحبيبة في الإمارات. شكرًا لك النهاري على هذه اللفتة الرائعة.»

وكان حصل الفنان محمد رمضان على جائزة أفضل ممثل خلال حفل مهرجان ذا بيست الذى أقيم خلال الأيام الماضية.

وقال رمضان أثناء تكريمه: «دي أول جايزة أستلمها بعد وفاة والدي، وأهديها له، وأدعو الله أن يكون فخورًا بي. بعد وفاته أصبحت أكثر حرصًا وأكثر عقلانية، وبقيت أهدأ، وأسأل الله أن يسكنه جناته».

أعمال محمد رمضان

انتهى الفنان محمد رمضان من تصوير مشاهده فى أحدث أفلامه “أسد”، والمقرر طرحه عام 2026.

وشاركت المخرجة شيرين دياب فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”، أثناء الاحتفال على أنغام أغنية “نمبر 1”.

ويشهد فيلم "أسد" أول تعاون بين محمد رمضان والمخرج محمد دياب، ويشارك في بطولته كل من ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبد الحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج.

