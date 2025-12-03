بحضور لفيف من الأساقفة.. سيامة راهبين بدير العذراء مريم المُحرق بجبل قسقام

احتفل دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر بجبل قسقام ،اليوم، بسيامة وانضمام اثنين من الإخوة طالبي الرهبنة إلى مجمع رهبان الدير، بعدما اجتازوا فترة الاختبار الرهباني، وهما:

الراهب زوسيما المُحرقي

الراهب غبريال المُحرقي.

رسامة رهبان جدد

وشهدت الصلوات مشاركة ثمانية من الآباء المطارنة والأساقفة، إذ شارك إلى جانب نيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، كلٌّ من:

نيافة الأنبا يؤانس مطران أسيوط وتوابعها.

نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها.

نيافة الأنبا أستفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا.

نيافة الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة.

نيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط وتوابعها.