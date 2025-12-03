بسبب منع الاحتلال.. الصحة: غزة تعاني عجزا شبه كامل في الأطراف الصناعية

صرح منير البرش مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة ، بأن القطاع يعاني عجزاً شبه كامل في توفير الأطراف الصناعية نتيجة منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها، بحسب وكالة صفا الإخبارية.

مصابو الحرب بحاجة لعلاج وتأهيل

وأضاف البرش، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 18% من المصابين جراء الحرب الإسرائيلية بحاجة إلى علاج وتأهيل طويل المدى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي، في السابع من أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلًا وتجويعًا وتدميرًا وتهجيرًا، متجاهلًا النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 238 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.