قلبه توقف 4 مرات في 230 دقيقة.. مفاجأة جديدة عن لاعب نادي الزهور
كسروا يده.. التحفظ على 4 طلاب تعدوا على مدرسهم في عين شمس
كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما
العراق يفوز البحرين بهدفين ويتصدر المجموعة بكأس العرب
انسحاب أحمد مرتضى منصور من الانتخابات البرلمانية
انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال ملحوظ وتنظيم محكم داخل لجان محافظة البحيرة
هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 130 عاما على تأسيس الإفتاء
الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية
لماذا وصف الله أهل الجنة بـ متكئين؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح الحكمة
محمد صلاح على أبواب رقم تاريخي جديد الليلة.. أرقام قياسية تنتظر ملك ليفربول
الكشف عن موعد انضمام اللاعبين لمنتخباتهم في أمم إفريقيا
مصر تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتشغيل معبر رفح في الاتجاهين لاستقبال المصابين
إعلام عبري يزعم: خلية من 3 مسلحين خرجت من نفق في رفح وأطلقت صاروخا باتجاه القوات

محمود عبد القادر

أفادت القناة 14 الإسرائيلية بوقوع تبادل إطلاق نار كثيف بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومسلحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مؤكدة أن الاشتباكات اندلعت في عدة محاور داخل المنطقة.

كما ذكرت القناة، نقلا عن مصادرها، أن اشتباكات مسلحة دارت بين قوات جيش الاحتلال ومسلحين في محيط رفح، في وقت أعلنت فيه وسائل إعلام فلسطينية عن هبوط مروحيات تابعة للاحتلال شرقي المدينة.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلمت أحد الجثمانين المتبقيين داخل غزة، وأن المركبة التي تقل الجثمان تتجه نحو قوات الاحتلال.

من جانبها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر رفيع أن تل أبيب تنظر ببالغ الجدية إلى حادثة رفح، مشيرة إلى أنها لن تتغاضى عن أي محاولة للإضرار بجنود جيش الاحتلال.

وفي تطور آخر، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر أمني أن خلية مكوّنة من ثلاثة مسلحين خرجت من نفق في رفح وأطلقت صاروخاً مضاداً للدروع باتجاه قوات الاحتلال، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في المنطقة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي تبادل إطلاق نار مدينة رفح قطاع غزة تل أبيب

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

مدرسة دولية

اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص

انتخابات مجلس النواب

جولة الإعادة.. تفاصيل 9 ساعات من عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب

الأنبا يؤانس وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية

الأنبا يؤانس يستقبل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية بمطرانية أسيوط |صور

زينة توكل

زينة توكل: اليوم العالمي لذوي الإعاقة يذكّرنا بأن الشمول حق ومسئولية وطنية لا شعارًا عابرًا

ألم العصعص.. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟
ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟
ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك| تعرف على الأعراض والأسباب

فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك|تعرف على الاعراض والاسباب
فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك|تعرف على الاعراض والاسباب
فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك|تعرف على الاعراض والاسباب

بعد كشفه أسباب الطلاق.. آخر صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمى

بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى
بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى
بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه "توكسيك"

ازمة الطبيب

طلاق وانهيار علاقات… أزمة الطبيب الوسيم محمد المغربي تشعــل السوشيال

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

