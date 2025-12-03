إعلام عبري يزعم: خلية من 3 مسلحين خرجت من نفق في رفح وأطلقت صاروخا باتجاه القوات

أفادت القناة 14 الإسرائيلية بوقوع تبادل إطلاق نار كثيف بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومسلحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مؤكدة أن الاشتباكات اندلعت في عدة محاور داخل المنطقة.

كما ذكرت القناة، نقلا عن مصادرها، أن اشتباكات مسلحة دارت بين قوات جيش الاحتلال ومسلحين في محيط رفح، في وقت أعلنت فيه وسائل إعلام فلسطينية عن هبوط مروحيات تابعة للاحتلال شرقي المدينة.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلمت أحد الجثمانين المتبقيين داخل غزة، وأن المركبة التي تقل الجثمان تتجه نحو قوات الاحتلال.

من جانبها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر رفيع أن تل أبيب تنظر ببالغ الجدية إلى حادثة رفح، مشيرة إلى أنها لن تتغاضى عن أي محاولة للإضرار بجنود جيش الاحتلال.

وفي تطور آخر، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر أمني أن خلية مكوّنة من ثلاثة مسلحين خرجت من نفق في رفح وأطلقت صاروخاً مضاداً للدروع باتجاه قوات الاحتلال، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في المنطقة.