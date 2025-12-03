مدبولي يكشف لـ"صدى البلد" الهدف من تحويل المباني السكنية إلى فنادق

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال "صدى البلد" بشأن الهدف من قرار الحافز لإنشاء منشآت سياحية في الإدارة المحلية قائلا: “إن قرار اعتماد حافز للتشجيع على بناء المنشآت الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية، يعطي المساحة لكل من يمتلك عمارة أن يقوم بتحويلها إلى فندق أو منشأة سياحية كغرف فندقية”.

وأضاف رئيس الوزراء أننا نتوسم خيرا في قطاع السياحة خيرا، وعلينا الإسراع في إنشاء مزيد من الغرف الفندقية، داخل المدن الحضرية مثل أسوان والأقصر والقاهرة والجيزة وليس الساحلية.

تحويل المباني السكنية إلى فنادق

وأكد مدبولي أن الحكومة تلقت العديد من الطلبات من المستثمرين لتحويل المباني السكنية إلى فنادق، ولذلك الحافز يعادل مقابل التحسين.

ولفت إلى أن الحافز يعني إعفاء المستثمرين من مقابل التحسين، ويتم تطبيقه في كل المدن، مشددا على أننا بحاجة إلى العديد من الغرف الفندقية مثل الفنادق ثلاث نجوم أو الأربعة نجوم .

وأكد مدبولي أنه وجه بأن يتم تحويل بعض المساكن في المدن الجديدة مشيرا الى أن هيئة المجتمعات العمرانية قد وافقت على هذا المقترح وتم تفعيله في المدن الجديدة بالفعل.