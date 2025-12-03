الدفاع الرومانية تعلن تفجير طائرة أوكرانية من نوع Sea Baby



أعلنت وزارة الدفاع الرومانية تفجير طائرة بحرية مسيرة تتبع للقوات المسلحة الأوكرانية من نوع "Sea Baby" في البحر الأسود كانت تبعد 36 ميلا عن كونستانسا.

وفي وقت لاحق ؛ أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن رومانيا وبولندا تنشران نظام "ميروبس" (Merops) القادر على اكتشاف واعتراض الطائرات المسيرة لحماية الجناح الشرقي لحلف "الناتو".

ونقلت الوكالة عن مصادرها في "الناتو" القول : ""الهدف (لنشر نظام "ميروبس") هو تسليح الحدود مع روسيا بشكل جيد بما يكفي لردع قوات موسكو عن أي محاولات لعبورها، من النرويج في الشمال إلى تركيا في الجنوب".

ووفقا للوكالة، فإن حجم نظام "ميروبس" يسمح بوضعه في صندوق شاحنة صغيرة. بمساعدة الذكاء الاصطناعي، يمكنه اكتشاف الطائرات المسيرة، بما في تلك التي تطير بسرعة منخفضة وعلى ارتفاع منخفض، حتى لو كان الاتصال بالقمر الصناعي معطلا.

ومن جانبه، صرح وزير الدفاع الروماني يونتس موشتانيو في مقابلة مع قناة Digi24 الرومانية ان القوات المسلحة الرومانية تخطط لدمجه في الخطط التشغيلية لحلف "الناتو".

"وقال : "يتم إجراء الاختبارات لتقييم القدرات التقنية للنظام وتوافقه مع أنظمة التحكم في المجال الجوي للناتو".