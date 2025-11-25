رومانيا: اختراق مسيرتين أجواء البلاد على الحدود مع أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الرومانية اختراق مسيرتين أجواء البلاد صباح اليوم الثلاثاء فوق نهر الدانوب على الحدود مع أوكرانيا، وإقلاع أربع مقاتلات لمراقبة الأجواء.

الرادارات ترصد اختراق الأجواء الرومانية

وأضاف البيان:"عند الساعة 07:37 أقلعت طائرتا F-16 Fighting Falcon من قاعدة "بوركا" الجوية، ورصدت الرادارات اختراقا ثانيا بالقرب من مقاطعة جالاتس الساعة 07:50.

وجاء في البيان: "رصدت رادارات وزارة الدفاع هدفًا يقترب من المجال الجوي الروماني صباح يوم 25 نوفمبر بالقرب من مقاطعة تولتشيا. وفي الساعة 6:28 صباحا انطلقت طائرتان من طراز يوروفايتر وتايفون من قاعدة ميخاي كوغالنيشينو الجوية للمراقبة حيث انتهكت مسيرة الأجواء قادمة من بلدة فيلكوفو الأوكرانية".