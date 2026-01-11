قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يفتتح مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 116 مليون دولار
رجل أمن فنزويلي: الأمريكيون استخدموا سلاحا غامضا لم أر مثله ليلة القبض على مادورو
وزيرالتعليم يصطحب وفدا من البرلمان الياباني في زيارة للمدرسة المصرية اليابانية بالعبور
نانسي صلاح تكشف تفاصيل تعرضها للسحر من فنانتين معروفتين
رئيس وزراء السودان يعلن عودة الحكومة إلى الخرطوم
القبض على شخص تحرش بسيدتين في السلام
شوفلي أسعار السلع.. تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية بسوق الحضرة
مصر تتقاسم الصدارة مع نيجيريا.. المنتخبات الأكثر وصولا لنصف نهائي أمم أفريقيا
مرموش المشاغب وصلاح القائد.. كيف روض الفراعنة الكبار أفيال كوت ديفوار؟
القصة الكاملة لسقوط تلميذ من أعلى سور بلكونة بمدرسة ابتدائية في أسيوط
سعر الدولار اليوم الأحد 11-1-2026 مقابل الجنيه في البنوك
يارا السكري تؤدي مناسك العمرة.. شاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
منة عرفة تثير الجدل بإطلالة أنيقة

منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
رنا عصمت

شاركت الفنانة منة عرفة، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام بصور جديدة لها .

وظهرت منة عرفة بإطلالة انيقة ومميزة جريئة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانا اتسم بالقماش الستان ذات فتحة من الساق و كتف وكتف.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وتتميز منة بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

وحصلت منة عرفة على الإقامة الذهبية بالإمارات، تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة ‏وإسهاماتها المميزة في الدراما والسينما المصرية والعربية.‏

وأعربت منة عرفة عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أن حصولها على الإقامة ‏الذهبية؛ يمثل حافزا جديدا لمواصلة مسيرتها الفنية ‏وتقديم المزيد من الأعمال التي ‏تليق بجمهورها. ‏

وأشادت منة عرفة ‏بدور دولة الإمارات كحاضنة للإبداع والفن، والتي أصبحت ‏وجهة للمواهب العربية ‏والعالمية، وتكريمها للمبدعين وأصحاب المواهب في ‏مختلف المجالات.‏

وخلال مراسم تسلمها الإقامة الذهبية من المنسق محمد عادل أبو ‏حجازي ورشا ‏مردان؛ أكدت منة عرفة أن الإقامة الذهبية في دولة الإمارات تعتبر داعما كبيرا لها، ‏معربة عن سعادتها بالانضمام لقائمة ‏نجمات الفن العربي الحاصلين على هذه ‏الإقامة المرموقة.‏

