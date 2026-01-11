منة عرفة تثير الجدل بإطلالة أنيقة

شاركت الفنانة منة عرفة، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام بصور جديدة لها .

تفاصيل إطلالة منة عرفة

وظهرت منة عرفة بإطلالة انيقة ومميزة جريئة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانا اتسم بالقماش الستان ذات فتحة من الساق و كتف وكتف.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وتتميز منة بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

وحصلت منة عرفة على الإقامة الذهبية بالإمارات، تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة ‏وإسهاماتها المميزة في الدراما والسينما المصرية والعربية.‏

وأعربت منة عرفة عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أن حصولها على الإقامة ‏الذهبية؛ يمثل حافزا جديدا لمواصلة مسيرتها الفنية ‏وتقديم المزيد من الأعمال التي ‏تليق بجمهورها. ‏

وأشادت منة عرفة ‏بدور دولة الإمارات كحاضنة للإبداع والفن، والتي أصبحت ‏وجهة للمواهب العربية ‏والعالمية، وتكريمها للمبدعين وأصحاب المواهب في ‏مختلف المجالات.‏

وخلال مراسم تسلمها الإقامة الذهبية من المنسق محمد عادل أبو ‏حجازي ورشا ‏مردان؛ أكدت منة عرفة أن الإقامة الذهبية في دولة الإمارات تعتبر داعما كبيرا لها، ‏معربة عن سعادتها بالانضمام لقائمة ‏نجمات الفن العربي الحاصلين على هذه ‏الإقامة المرموقة.‏