الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

منة عرفة تخطف الأنظار عبر إنستجرام

منة عرفة
منة عرفة
ميرنا محمود

شاركت الفنانة منة عرفة، متابعيها، صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت منة عرفة بإطلالة شتوية لافته مرتدية جاكيت طويل ذا تصميم أنيق، باللون الرمادي؛ ليكشف عن أناقتها ورشاقتها.

وحصلت منة عرفة على الإقامة الذهبية بالإمارات، تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة ‏وإسهاماتها المميزة في الدراما والسينما المصرية والعربية.‏

وأعربت منة عرفة عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أن حصولها على الإقامة ‏الذهبية؛ يمثل حافزا جديدا لمواصلة مسيرتها الفنية ‏وتقديم المزيد من الأعمال التي ‏تليق بجمهورها. ‏

وأشادت منة عرفة ‏بدور دولة الإمارات كحاضنة للإبداع والفن، والتي أصبحت ‏وجهة للمواهب العربية ‏والعالمية، وتكريمها للمبدعين وأصحاب المواهب في ‏مختلف المجالات.‏

وخلال مراسم تسلمها الإقامة الذهبية من المنسق محمد عادل أبو ‏حجازي ورشا ‏مردان؛ أكدت منة عرفة أن الإقامة الذهبية في دولة الإمارات تعتبر داعما كبيرا لها، ‏معربة عن سعادتها بالانضمام لقائمة ‏نجمات الفن العربي الحاصلين على هذه ‏الإقامة المرموقة.‏

منة عرفة صور منة عرفة اطلالات النجوم اعمال منة عرفة

