مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 2,030.34 بانخفاض وقدره 7.19 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات، وقطاع المال.

وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 996.68 بانخفاض وقدره 1.46 نقطة عن معدل إقفاله السابق،حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم /الثلاثاء/.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 7 ملايين و424 ألفًا و782سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها مليونين و119 ألفًا و320 دينارًا بحرينيًا، تم تنفيذها من خلال 110 صفقات.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 49.46% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

