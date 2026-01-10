رئيس جامعة الأزهر يوضح أسرار ذكر النبي بالنبوة قبل اسمه في الحديث الشريف

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر ، أن الحديث الشريف يحمل بين طياته دلالات لغوية وتربوية وإيمانية عميقة، تكشف عن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وعن عظمة منهجه في التعليم والتربية، مشيرًا إلى أن التعريف بالنبي أحيانًا يأتي بوصف النبوة قبل ذكر اسمه الشريف محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أسلوب بليغ له أسراره في لغة العرب ومعانيه في ميزان العقيدة.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر الشريف، خلال لقاء تلفزيوني اليوم السبت، أن الحديث الذي رواه أبو أمامة رضي الله عنه، حين قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بدعاء كثير لم يحفظوا منه شيئًا، يعكس رحمة النبي بأصحابه وحسن أدبه معهم، حيث لم يعنفهم ولم يوبخهم، وإنما دلهم على دعاء جامع يجمع خير الدنيا والآخرة، فقال: «اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد، وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله».

وأشار الدكتور سلامة داود إلى أن هذا الموقف النبوي يعلم الأمة أسلوب التربية الرفيق، وأن المعلم إذا رأى تقصيرًا من تلميذه لا ينهره ولا يزجره، بل يأخذ بيده إلى الطريق الأيسر والأقرب، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وجد أن كثرة الأدعية شقّت على الصحابي، فاختصر له الطريق بدعاء جامع مانع.

وبيّن رئيس جامعة الأزهر أن الوقوف عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء يفتح بابًا من التدبر، حيث جاء التعريف أولًا بوصف النبوة في قوله «نبيك»، ثم جاء ذكر اسمه الشريف «محمد» على سبيل البدل، وهو أسلوب معروف عند النحاة يُفيد التوكيد ويقوي المعنى، لأن البدل على نية المبدل منه، أي يصلح أن يحل محله، فكان يمكن الاكتفاء بكلمة نبيك أو باسم محمد، لكن الجمع بينهما جاء للتأكيد والتشريف معًا.

وأضاف أن إضافة النبي إلى ضمير الخطاب في قوله «نبيك» فيها تشريف عظيم بنسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله جل جلاله، ثم جاء ذكر اسمه محمد الذي يجمع المحامد وصفات الحمد، ليؤكد المعنى ويزيده رسوخًا في القلوب، فكان ذكره مرتين أبلغ وأقوى من ذكره مرة واحدة.

وأكد الدكتور سلامة داود أن هذا الأسلوب القرآني والنبوي في البيان يعكس جمال اللغة العربية ودقة تعبيرها، ويكشف عن عظمة شخصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع الله له بين كمال الخُلُق وجلال الرسالة، وبين عظمة الاسم وشرف الوصف، صلى الله عليه وسلم.



