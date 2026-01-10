الأزهر يطرح العدد الثاني من مجلة "الحكمة الإسلامية" في معرض الكتاب بـ 9 أبحاث محكَّمة

يقدم جناح الأزهر الشريف في دورته الـ 57 العدد الثاني من مجلة "الحكمة الإسلامية"، والتي تضم تسعة أبحاث علمية محكَّمة تسعى إلى إثراء ساحة البحث الإسلامي وتجديد أدوات النظر والاستدلال في العديد من القضايا الفكرية والدينية المعاصرة.

يتناول هذا العدد من المجلة مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تُمثل تكاملًا معرفيًّا بين علوم العقيدة والفقه والفلسفة الإسلامية، وتشتمل على بحوث تتعلق بأعلام الفكر الإسلامي، مثل الإمام الغزالي، وفلسفة الثوابت والمتغيرات في التشريع الإسلامي، وكذلك علم الكلام والعقيدة السلفية.

أبرز محتويات العدد

الإمام الغزالي والبحث عن اليقين

يتناول هذا البحث تجربة الإمام الغزالي في البحث عن اليقين ويكشف عن منهج الغزالي في توحيد مصادر اليقين، ومنها العقل والنَّص والذوق والخبر، موضحًا أن هذا اليقين كان مشروعًا تجديديًّا يتجاوز جمود التفكير الديني.

فلسفة الثوابت والمتغيرات في التشريع الإسلامي

يسلط هذا البحث الضوء على تمييز الثوابت القطعية في الشريعة من المتغيرات الاجتهادية، موضحًا أن أي خلل في هذا التوازن يؤدي إلى فوضى فقهيَّة.

القراءات القرآنيَّة المتواترة وعلاقتها بصفة الكلام

يناقش هذا البحث العلاقة بين تعدد القراءات القرآنية وصفة الكلام الإلهي، مبرزًا أهمية الجمع بين علم القراءات وعلم الكلام في فهم النصوص الدينية.

السلف والسلفية منهجًا وعقيدة

يميز البحث بين "السلف" و"السلفية" ويؤكد على أن منهج السلف العقدي لا يتعارض مع التأويل المشروع للآيات والأحاديث.

منزلة علم الكلام بين العلوم

يوضح البحث أهمية علم الكلام باعتباره الأساس لفهم وتفسير نصوص الوحي بشكل صحيح، ويبين كيف استعان كبار المفسرين بهذا العلم.

نعيم الجنة بين المعتقد الديني والتصورات البشرية

يبحث هذا البحث في تنوع تصورات البشر لنعيم الجنة وكيف يعكس الوحي الفطرة الإنسانية في مستوياتها المختلفة.

دعوى عدم أشعرية أبي بكر الإسماعيلي

يتناول هذا البحث تحليلًا للدعوى السلفية المعاصرة التي تنكر تأثر أبي بكر الإسماعيلي بمنهج الأشاعرة، ويستعرض الأدلة التي تثبت انتماءه للأشاعرة.

علم الكلام المقارن وفهم الديانات الأخرى

بحث باللغة الإنجليزية يبرز أهمية علم الكلام المقارن في الحوار الديني والتفاعل مع الديانات الأخرى بشكل موضوعي.

القدر والكسب عند الأشاعرة وأثرهما على النَّزعات الجبرية

يتناول هذا البحث مسألة الكسب الأشعري ويُفنِّد الادعاء الغربي بأن هذه النظرية تؤدي إلى الجبر.

يشارك الأزهر الشريف بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يمتد على مساحة كبيرة في قاعة التراث رقم (4) ويضم العديد من الأركان مثل قاعة الندوات، ركن الفتوى، ركن الخط العربي، وركن للأطفال والمخطوطات.

تأتي هذه المشاركة تأكيدًا على المسؤولية التعليمية والدعوية التي يتبناها الأزهر في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي لطالما حمله عبر قرون من الزمن.