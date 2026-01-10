صورة وزير الأوقاف على مسجد السيدة زينب تطرح التساؤلات.. ومُتحدث الوزارة يوضح

روّج رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مُعلقة على مسجد السيدة زينب -رضي الله عنها-، وحسم الجدل الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف.

وقال الدكتور أسامة رسلان، في تصريح لـ«صدى البلد»: «التوقف عند الصورة فيه اكتفاء بالظاهر دون الجوهر، فالصور أو «البنرات» موجودة في كل جهود العناية بأهالينا الأولى بالرعاية عبر المسارين الرسمي والتطوعي، ومنها جهود الإطعام في رحاب السيدة نفيسة -رضي الله عنها-، وفي افتتاح «مطابخ المحروسة»، بمشاركة أصحاب وزير الأوقاف ووزيرة التضامن ووزيرة التنمية المحلية في رحاب المسجد الأحمدي بطنطا، وبمشاركة الوزير في رحاب سيدي أبو الحسن الشاذلي بمنطقة وادي حميثرة بالبحر الأحمر، وفي رحاب مسجد الفتح برمسيس، وهذا هو ما يحدث الآن برعاية من الوزير وبجهود الخيرين في رحاب مسجد سيدتنا زينب -رضي الله عنها وأرضاها-.

مولد السيدة زينب

ويحيي محبو آل البيت، ذكرى مولد السيدة زينب رضي الله عنها حيث بدأ كثيرون الإقبال من جميع المحافظات من أجل إحياء هذه الذكرى والتي ستكون يوم الثلاثاء المقبل.

ويشارك في إحياء مولد السيدة زينب عدد من الطرق الصوفية بإقامة عدة فعاليات وجلسات الذكر والإنشاد وذلك وسط جو إيماني وروحاني يعكس مكانة السيدة زينب في قلوب محبي آل البيت.