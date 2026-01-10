وزارة الأوقاف تنشر الحصاد الأسبوعي: نشاط مكثف في رعاية الفكر وخدمة المجتمع

نشرت وزارة الأوقاف المصرية الحصاد الأسبوعي عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك وجاء كالتالى:



الإدارة العامة لخدمة المواطنين: تحقيق معدل إنجاز 99.77% في منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال عام 2025



حرصت وزارة الأوقاف على تعزيز كفاءة التواصل مع المواطنين والاستجابة السريعة لشكاواهم بتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وقد حققت الإدارة العامة لخدمة المواطنين إنجازًا متميزًا في مؤشرات الأداء الخاصة بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025.





قداسة البابا تواضروس الثاني يستقبل فضيلة الإمام الأكبر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد



استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني - بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الاثنين ٥ يناير، بالمقر البابوي بالعباسية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور نظير عياد - مفتي الجمهورية، وعددًا من الشخصيات الدينية، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته ولعموم المواطنين المصريين المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



قرار بتكليف أمين عام جديد للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

أصدر الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد نبوي أحمد مخلوف، أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، وذلك اعتبارًا من تاريخ الرابع من يناير لعام ٢٠٢٦.



الإدارة العامة للتدريب تطلق دورة مواجهة الأزمات والتصدي للحرائق والأمن الإداري وحق الطريق بمسجد النور بالعباسية

أطلقت الإدارة العامة للتدريب، الثلاثاء 6 يناير، دورة «كيفية مواجهة الأزمات والتصدي للحرائق والأمن الإداري وحق الطريق» بمركز التدريب الرئيس بمسجد النور بالعباسية، بمشاركة مسئولي الأمن من المديريات الإقليمية، وبحضور مدير عام الإدارة وعدد من المتخصصين.

تناولت الدورة محاور الدفاع المدني والحماية من الحرائق، والسلامة والصحة المهنية، والأمن الإداري وحق الطريق، وإدارة الأزمات والكوارث، مع التأكيد على البعد الديني والأخلاقي للأمن.

وشهدت الفعاليات تفاعلًا من المتدربين عبر مناقشات هدفت إلى تعزيز جاهزيتهم للتعامل مع المخاطر في بيئة العمل والمجتمع.



وزير الأوقاف يقدم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح

قدّم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، الأربعاء ٧ يناير، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني - بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وللإخوة الأقباط المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة.



سفير مصر لدى الفلبين يلتقي المتدربين الفلبينيين تمهيدًا لسفرهم إلى مصر

تعزيزًا للتعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، عقد سعادة السفير نادر نبيل زكي - سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الفلبين، لقاءً تمهيديًّا مع المتدربين المشاركين في الدورة التدريبية المقرر انعقادها بأكاديمية الأوقاف الدولية خلال الفترة من ١٠ إلى ٢١ من يناير الجاري، وذلك قبيل سفرهم إلى مصر.



وتتوالى نفحات "دولة التلاوة ": إهداء بقيمة مليون جنيه من رجل الأعمال إسلام نصر الله

استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، رجلَ الأعمال الدكتور إسلام نصر الله - رئيس مجلس إدارة مجموعة ميجا تراست، رئيس مجلس أمناء مؤسسة تطبيق سند للتنمية الشاملة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لشكره على إهدائه مبلغًا قدره مليون جنيه مصري إلى برنامج «دولة التلاوة»؛ دعمًا لرسالة البرنامج الهادفة إلى نشر قيم القرآن الكريم ومعاني الجمال المستمدة منه، وتقديرًا لالتفاف العائلة المصرية حول البرنامج ومواهبه.





وزير الأوقاف يهدي الكتب المقررة للدارسين بالمراكز الثقافية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم

تحفيزًا للدارسين بالمراكز الثقافية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم؛ أهدى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، الكتب المقررة للدارسين، وذلك في إطار دعم مسيرة تعليم كتاب الله عز وجل، ونشر صحيح الدين، وترسيخ الفهم الوسطي المستنير.



رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر ديسمبر 2025

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس ٨ يناير، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر ديسمبر 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.



وحقق عددٌ من الوزارات نسب إنجاز متميزة واستجابات فاعلة في سرعة التعامل مع الشكاوى ومعالجة أسبابها، ومن أبرزها: (الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الكهرباء والطاقة المتجددة، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، النقل، الداخلية، الشباب والرياضة، وقطاع الأعمال العام).



في سياق آخر، تعاملت وزارة الأوقاف مع 980 شكوى وطلبا خلال شهر ديسمبر الماضي، في إطار جهود الوزارة الهادفة إلى تنظيم العمل داخل المساجد، والارتقاء بدور الأئمة، وتعزيز إدارة الأوقاف الخيرية والمراكز الإسلامية والثقافية، بما يسهم في بناء الشخصية المصرية وترسيخ القيم المجتمعية.



وزير الأوقاف يشهد احتفال مؤسسة التلواني بمدينة السادات لتكريم حفظة القرآن الكريم

شهد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، الاحتفال السنوي الذي نظمته مؤسسة التلواني لتنمية المجتمع بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، لتكريم حفظة كتاب الله الكريم الفائزين في المسابقة السنوية لحفظ وتجويد القرآن الكريم على مستوى المحافظة؛ حيث جرى تكريم أربعين حافظًا ومنحهم أربعين رحلة عمرة، في أجواء شاهدة على عناية المجتمع بالقرآن وأهله.



بحفاوة تليق بالمعجزة: الأوقاف تمد الاحتفال بالإسراء والمعراج إلى ربوع الجمهورية

تنظِّم وزارة الأوقاف احتفالات موسعة بذكرى الإسراء والمعراج الأسبوع المقبل، تتضمن نحو ٦٠ ألف محاضرة دينية، و٣٠ ألف أمسية ابتهالية، بمشاركة قرابة ٢٩ ألف إمام وواعظة، وذلك انطلاقًا من دورها الدعوي والتثقيفي، وإحياءً لهذه الذكرى العطرة التي تجسد معاني الإيمان واليقين والتكريم الإلهي لسيدنا رسول الله ﷺ.



أنشطة وزارة الأوقاف في الحصاد الأسبوعي..

يعرض المركز الإعلامي بوزارة الأوقاف إحصائية بأنشطة الوزارة خلال الأسبوع المنصرم، وهي كما يلي:

أولًا: في مجال الأنشطة القرآنية: عقد 11720 مقرأة قرآنية، ومجلس إقراء، ومركز تلاوة، وحلقة تحفيظ، وعقد 3800 مجلس لبرنامج: صحّح قراءك.

ثانيًا: في مجال الأنشطة الدعوية:

نفَّذت وزارة الأوقاف 2713مجلس فقه، وإقراء، وقراءة البردة، وإفتاء للواعظات، وكرسي علماء، وملتقى فكري، وخاطرة واعظات، وأقامت 4518 درسًا منهجيًّا للأئمة والواعظات، وأسبوعًا ثقافيًّا، وقافلة دعوية، إلى جانب تنفيذ البرنامج التثقيفي للطفل في 20880 مسجدا بجميع المديريات؛ إضافة إلى 3818 ندوة ثقافية وعلمية ومنبرًا ثابتًا، ومجلس علم وذكر، وصحة إنجابية، ولقاء الجمعة للطفل.

ثالثًا: في مجال عمارة المساجد:

افتتحت وزارة الأوقاف 21 مسجدًا على مستوى الجمهورية، بواقع مسجد واحد إنشاء وبناء جديد، و 15 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و 5 مساجد صيانةً وتطويرًا.

رابعًا: في مجال البرِّ وخدمة المجتمع:

وزَّعت وزارة الأوقاف (٦ أطنان) من لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية، في ٣ محافظات، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه من ١٢ / ٦ / ٢٠٢٥م حتى تاريخه: ٢٩٢ طنًّا من اللحوم.