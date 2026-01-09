الأوقاف تفتتح 21 مسجدًا اليوم الجمعة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

شيماء جمال

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (٢١) مسجدًا اليوم الجمعة ٩ من يناير 2026م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد (١٥) مسجدًا، وصيانة وتطوير (٥) مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٤٣٤) مسجدًا من بينها (٣٢٩) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (١٠٥) مساجد صيانة وتطوير، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٩٢٣) مسجد، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٤ مليارًا و ٦٦٢ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة سوهاج

تم إحلال وتجديد مسجد الشيخ سالم خبزة بقرية السلامون – مركز طما.

وفي محافظة الأقصر

تم إحلال وتجديد مسجد الحسنات بقرية كومير – مركز إسنا.

وتم صيانة وتطوير مسجد السيد يوسف بقرية الغربي قامولا – مركز القرنة.

وفي محافظة قنا

تم إحلال وتجديد مسجد نجع غلاب بقرية العليقات – مركز قوص؛ ومسجد آل الخطيب بقرية العسيرات – مركز فرشوط؛ ومسجد العابد بقرية الرزقة – مركز أبو تشت.

وتم صيانة وتطوير مسجد آل فخراني بقرية الرحمانية مركز نجع حمادي.

وفي محافظة الشرقية

تم إحلال وتجديد مسجد الكبير بعزبة عطوة – مركز ديرب نجم.

تم إنشاء وبناء مسجد الصحابة – مركز الزقازيق.

وفي محافظة البحيرة

تم إحلال وتجديد مسجد التقوى بقرية صابر رياض بالنوبارية – مركز أبو المطامير؛ ومسجد الشعيرة الصغرى بقرية قومبانية أبو قير – مركز كفر الدوار؛ ومسجد الإخلاص بقرية الرابعة بذور بالنوبارية – مركز أبو المطامير.

وفي محافظة بني سويف

تم إحلال وتجديد مسجد التحرير بقرية الرياض – مركز ناصر.

وفي محافظة مطروح

تم إحلال وتجديد مسجد سيد درويش بقرية سيد درويش بنجر السكر – مركز ومدينة الحمام؛ والمسجد الكبير بالقرية ٢٩ بنجرالسكر – مركز ومدينة الحمام.

وفي محافظة الفيوم

تم إحلال وتجديد مسجد أبو سلمان بقرية شعلان – مركز يوسف الصديق؛ ومسجد عبد القوي معبد بقرية أبو كساه – مركز أبشواي.

تم صيانة وتطوير مسجد آل أحمد بقرية العامرية – مركز الفيوم.

وفي محافظة أسيوط

تم إحلال وتجديد مسجد الأنوار بقرية دير الجنادلة – مركز الغنايم.

وفي محافظة القليوبية

تم صيانة وتطوير مسجد الهدى بقرية ساحل دجوى – مركز بنها.

وفي محافظة أسوان

تم صيانة وتطوير مسجد الشيخ عيسى بنجع الجزيرة – مركز أسوان.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

