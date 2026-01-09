ذكرى الإسراء والمعراج.. الأوقاف توضح هل كانت بالروح فقط أم بالجسد والروح معًا؟

مع اقتراب ذكرى الإسراء والمعراج، يعود الجدل القديم هل كانت الرحلة بالروح فقط أم بالجسد والروح معًا؟ سؤال يتكرر عبر العصور، لكن العلماء حسموه بعقيدة راسخة تؤكد أن ما يعجز عنه العقل البشري، يهون أمام قدرة الله المطلقة التي لا يحكمها زمان ولا مكان.

أكدت وزارة الأوقاف أن معجزة الإسراء والمعراج تمثل نموذجًا فريدًا لتجلي القدرة الإلهية المطلقة، مشددة على أن هذا الحدث لا يخضع لقوانين الفيزياء أو المقاييس العقلية البشرية، لأن أفعال الخالق لا تُقاس بأفعال المخلوقين.

وأوضحت الوزارة أن افتتاح سورة الإسراء بكلمة ﴿سُبْحَانَ﴾ يحمل دلالة عقدية عميقة، تفيد التنزيه المطلق لله عز وجل، والتنبيه إلى أن ما يليها من خبر خارج عن المألوف، ولا يجوز إخضاعه لمعايير الزمن والحركة المعروفة عند البشر.

وبيّنت أن الإشكال الذي يقع فيه بعض الناس نابع من قياس رحلة الإسراء بمقياس قدرة الإنسان، في حين أن القرآن نسب الفعل صراحة إلى الله بقوله: ﴿أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ﴾، وهو ما يؤكد أن زمن الفعل مرتبط بقدرة الفاعل لا بالمفعول به، وقدرة الله لا حد لها.

وشددت على أن جمهور علماء الأمة أجمعوا على أن الإسراء والمعراج وقعا بالروح والجسد معًا في اليقظة، لا في المنام، مستدلين بظاهر النص القرآني، وبردود فعل قريش التي أنكرت الحادثة، وهو ما لم يكن ليحدث لو كانت مجرد رؤيا منام.

كما أوضحت أن الإيمان بحادثة الإسراء والمعراج يرسخ مبدأ “خوارق العادات”، إذ إن الله خالق القوانين الكونية، وله أن يوقفها أو يخرقها متى شاء، وقد تجلى ذلك في تجاوز قوانين الحركة والزمن، وفي تهيئة الجسد النبوي لتحمل هذه الرحلة العظيمة.

وأضافت أن التقدم العلمي الحديث، وصعود الإنسان إلى الفضاء، لا يتعارض مع الإيمان بالمعراج، بل يقرب فهمه؛ إذ إذا كان الإنسان قد تمكن بوسائل محدودة من اختراق الغلاف الجوي، فمن الأولى ألا يُستبعد على خالق الكون أن يكرم نبيه برحلة سماوية في جزء من الليل.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن معجزة الإسراء والمعراج تعلم المسلمين التسليم المطلق لله، وعدم إخضاع أفعاله لمقاييس العقل القاصر، لتبقى هذه الحادثة شاهدًا خالدًا على أن المستحيل في قوانين البشر، ممكن يسير في حق الله سبحانه وتعالى.