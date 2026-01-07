قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: رسائل الرئيس من الكاتدرائية تجسد ثوابت الدولة في المواطنة والتلاحم الوطني
الدفاع المدني السوري: إجلاء نحو 3 آلاف مدني في حلب معظمهم من حيي الشيخ مقصود والأشرفية
جهات التحقيق تنفي شبهة جرائم العدوان على المال العام عن نادي الطيران
الخطوط الجوية اليمنية: نجاح أول رحلة لنقل الرعايا الأوروبيين العالقين في سقطرى إلى جدة
موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026 وفضلها وأفضل الأعمال لإحيائها
هل تندلع الحرب بين أمريكا وروسيا؟.. التفاصيل في حلقة جديدة لبرنامج على مسئوليتي
البيت الأبيض: عائدات النفط الفنزويلية ستذهب إلى حسابات أمريكية
3 مليار جنيه استثمارات منفذة لتطوير شركات القابضة للأدوية
ملاكي ونقل وكهرباء.. تعرف على أعداد المركبات المرخصة والمؤمن عليها خلال ديسمبر
وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان قيمة الاحترام
آباء وأبناء الكنيسة يحتفلون مع قداسة البابا تواضروس بالعيد | صور
ساعات حاسمة أمام حكومة نتنياهو مع احتدام الخلاف حول قانون الإعفاء من التجنيد
أخبار البلد

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026 وفضلها وأفضل الأعمال لإحيائها

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026 وفضلها وأفضل الأعمال لإحيائها
موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026 وفضلها وأفضل الأعمال لإحيائها
عبد الفتاح تركي

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026 .. يتزايد اهتمام المسلمين في هذه الأيام بالبحث عن موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026؛ لما تحمله هذه المناسبة من مكانة عظيمة في العقيدة الإسلامية، إذ ترتبط بواحدة من أعظم معجزات النبي- صلى الله عليه وسلم-، وتشكل محطة إيمانية مؤثرة يستحضر فيها المسلمون معاني الصبر واليقين وقرب العبد من ربه، كما تمثل فرصة متجددة للإكثار من الطاعات والدعاء والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة.

وتحظى ليلة الإسراء والمعراج بمكانة خاصة في وجدان المسلمين، حيث شهدت انتقال النبي صلى- الله عليه وسلم- من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عروجه إلى السماوات العلا، وفرض الصلاة التي تعد عماد الدين، وهو ما يجعل معرفة موعدها من أكثر الموضوعات بحثًا على منصات البحث المختلفة مع اقتراب حلولها.

واقرأ أيضًا:

الإسراء والمعراج

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026

بحسب الحسابات الفلكية والتقويم الهجري، توافق ليلة الإسراء والمعراج ليلة السابع والعشرين من شهر رجب 1447 هجريًا، وتبدأ شرعًا من مغرب يوم الخميس 15 يناير 2026، وتستمر حتى فجر يوم الجمعة 16 يناير 2026، ليكون يوم الجمعة هو يوم 27 رجب، وهو الموعد الذي يحرص فيه المسلمون على إحياء هذه الذكرى العظيمة بالطاعات والذكر والدعاء.

ويؤكد علماء الدين أن تحديد موعد ليلة الإسراء والمعراج يساعد المسلمين على الاستعداد الروحي والعبادي لها، دون ربطها بعبادات مخصوصة لم ترد بنص صريح، مع التأكيد على أن إحياء هذه الليلة يكون بالإكثار من الأعمال الصالحة المشروعة في كل وقت.

الإسراء والمعراج

فضل ليلة الإسراء والمعراج في الإسلام

تعد ليلة الإسراء والمعراج من الليالي المباركة التي شهدت تكريما عظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أراه الله- سبحانه وتعالى- من آياته الكبرى، وفرض فيها الصلاة التي تمثل الصلة اليومية بين العبد وربه، وهي العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء، ما يبرز مكانتها العظيمة في الدين الإسلامي.

وتحمل هذه الليلة دلالات إيمانية عميقة، أبرزها أن بعد العسر يسرًا، وأن الله ينصر عباده ويجبر خواطرهم، فقد جاءت رحلة الإسراء والمعراج بعد فترة شديدة الصعوبة في حياة النبي، لتكون رسالة طمأنينة وتثبيت له ولأمته من بعده.

دعاء الإسراء والمعراج

أفضل الأعمال لإحياء ليلة الإسراء والمعراج 2026

يمكن للمسلمين إحياء ليلة الإسراء والمعراج بالأعمال الصالحة الآتية التي تعكس معاني الشكر والعبودية لله- سبحانه وتعالى-.

الصيام.. تعبيرا عن الفرح بالمناسبة وشكرا لله على نعمه العظيمة مع التأكيد على أنه صيام مستحب وليس واجبا.

الصدقة.. من خلال إطعام الفقراء ومساعدة المحتاجين وإدخال السرور على قلوبهم لما في ذلك من أجر عظيم.

الدعاء والاستغفار.. مع الإكثار من التضرع إلى الله وسؤاله من خير الدنيا والآخرة خاصة في أوقات الإجابة.

الصلاة وقيام الليل.. لما فيهما من قرب عظيم إلى الله وتجديد للعهد مع الصلاة التي فرضت في هذه الليلة المباركة.

ذكر الله.. بالتسبيح والتهليل والتكبير والصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- لما لذلك من أثر في طمأنينة القلوب.

قضاء حوائج الناس والسعي في الخير.. لما فيه من تعزيز معاني التكافل والإحسان بين أفراد المجتمع.

قصة الإسراء والمعراج ومعانيها

قصة الإسراء والمعراج هي رحلة حقيقية وقعت لرسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- يقظة لا مناما، بقدرة الله وعطائه، حيث أسرى به ليلا من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في القدس، على ظهر دابة سريعة تسمى البراق، في رحلة خارقة للعادة جسدت عظمة القدرة الإلهية.

صيام الإسراء والمعراج

وبعد وصول النبي إلى المسجد الأقصى، صلى إماما بالأنبياء عليهم السلام، في إشارة واضحة إلى مكانته وخاتمية رسالته، ثم بدأت رحلة المعراج حيث عرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات السبع، فالتقى بالأنبياء في كل سماء، حتى بلغ سدرة المنتهى، حيث كلمه الله- سبحانه وتعالى- وفرضت الصلاة على الأمة الإسلامية.

وقد ورد ذكر حادثة الإسراء في القرآن الكريم في سورة الإسراء في قوله- تعالى-: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى}، كما ورد ذكر المعراج في سورة النجم في الآيات التي تحدثت عن رؤية النبي لآيات ربه الكبرى عند سدرة المنتهى.

ما رآه النبي في ليلة الإسراء والمعراج

أطلع الله- سبحانه وتعالى- نبيه في هذه الليلة المباركة على مشاهد عظيمة، فرأى الجنة وما أعده الله فيها للمؤمنين من النعيم، ورأى النار وما أعده الله فيها للكافرين من العذاب، لتكون هذه المشاهد إنذارا وتبشيرا، ودعوة واضحة للبشرية للسير على طريق الحق والهداية.

وفي هذه الليلة فرض الله على الأمة الإسلامية 5 صلوات في اليوم والليلة، بـ 50  في الأجر، في إشارة إلى عظيم فضل الصلاة ومكانتها، وكونها الركن الأساسي الذي لا يسقط عن المسلم بحال.

ليلة الإسراء والمعراج فرصة للتجديد الإيماني

تمثل ليلة الإسراء والمعراج فرصة حقيقية لتجديد الإيمان ومراجعة النفس، والعودة الصادقة إلى الله، واستحضار معاني الصبر والثبات واليقين، وهي مناسبة تدعو المسلمين إلى التمسك بالصلاة والعبادة، واستلهام الدروس والعبر من سيرة النبي- صلى الله عليه وسلم-.

الإسراء والمعراج موعد ليلة الإسراء والمعراج موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026 ليلة الإسراء والمعراج فضل ليلة الإسراء والمعراج أعمال ليلة الإسراء والمعراج دعاء ليلة الإسراء والمعراج قصة الإسراء والمعراج 27 رجب 2026

