ديني

وزير الأوقاف ينعى إمامًا وخطيبًا بمديرية أوقاف شمال سيناء... ويوجه بإعانة عاجلة لأسرته

وزير الأوقاف ينعى إمامًا وخطيبًا بمديرية أوقاف شمال سيناء
وزير الأوقاف ينعى إمامًا وخطيبًا بمديرية أوقاف شمال سيناء
شيماء جمال

ينعى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى، الشيخ إسلام أيمن محمود محمود شحاته - إمام وخطيب مسجد نور الإسلام بمدينة بئر العبد، الذي وافته المنية صباح اليوم نتيجة ضيق في التنفس.

ويتقدم الوزير بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وزملائه ومحبيه، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يغفر له، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

إعانة عاجلة لأسرته

وقد وجّه الوزير بصرف ٥٠ ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرته، إضافة إلى جميع مستحقاته المالية. 
 

