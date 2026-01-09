قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب كوت ديفوار يتحدث عن التحكيم في كأس الأمم الإفريقية
ضوء غير مرئي ينبعث من الكائنات الحية.. هل تتوهج الحياة في الخفاء؟
جماليات لغة الضاد في أمسية شعرية ببيت ثقافة القوصية
أحمد الفيشاوي يتذكر والدته الراحله بكلمات مؤثرة: إلى أن نلتقي
محافظ حلب: قوى الأمن الداخلي انتشرت خلال ساعات الليل في حيي الأشرفية وبني زيد
إجراء جديد داخل منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار بساعات
مساعدات نقدية واستثنائية لـ محدودى الدخل .. وهذه حالات وقفها بالقانون
محافظة بورسعيد تكشف عن أسباب انقطاع المياه وضعفها في عدد من الأحياء ومدينة بورفؤاد
تريزيجيه: كوت ديفوار منتخب قوي ومواجهته نهائي مبكر لأمم أفريقيا| فيديو
التضامن تنظم قافلة شاملة لرعاية كبار السن المنتقلين من دور غير مرخصة بالإسكندرية
هاني حتحوت يوجه رسالة شكر للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح
الخارجية الإيرانية: سياستنا قائمة على دعم استقلال لبنان وسلامة أراضيه
ديني

بحفاوة تليق بالمعجزة: الأوقاف تمد الاحتفال بالإسراء والمعراج إلى ربوع الجمهورية

شيماء جمال

تنظِّم وزارة الأوقاف احتفالات موسعة بذكرى الإسراء والمعراج الأسبوع المقبل، تتضمن نحو ٦٠ ألف محاضرة دينية، و٣٠ ألف أمسية ابتهالية، بمشاركة قرابة ٢٩ ألف إمام وواعظة، وذلك انطلاقًا من دورها الدعوي والتثقيفي، وإحياءً لهذه الذكرى العطرة التي تجسد معاني الإيمان واليقين والتكريم الإلهي لسيدنا رسول الله ﷺ.

ومن المقرر أن تقام تلك الأنشطة بالمساجد الكبرى والجامعة المنتشرة في ربوع الجمهورية، وتمتد أنشطتها يوميًّا من الأحد إلى الخميس بعد صلاة العشاء، وتشمل تلاوة آيات من القرآن الكريم، وقبسات من علماء الوزارة وأئمتها وواعظاتها لبيان الدروس المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج وما تحمله من قيم، إلى جانب تنظيم أمسيات ابتهالية تشرف عليها المديريات الإقليمية.

كما يُقام الاحتفال الرسمي بكل محافظة بحضور السادة المحافظين أو من ينوب عنهم يوم الخميس الموافق لليلة السابعة والعشرين من شهر رجب المبارك (١٥ من يناير ٢٠٢٦)، فضلًا عن نشر عدد من المقالات الداعمة للموضوعات المستلهمة من الإسراء والمعراج عبر منصة وزارة الأوقاف.

والوزارة تدعو جموع المواطنين إلى الفرح بآلاء الله، والمشاركة في هذه الاحتفالات، واستلهام الدروس المستفادة من إحياء هذه الذكرى العطرة، سائلين الله تعالى أن يعيدها على مصرنا الحبيبة والشعوب العربية والمسلمة، والدنيا كلها، بالخير واليُمن والبركات.

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

السد العالي

إرادة لا تعرف المستحيل.. حكاية شعب في الذكرى الـ 66 لوضع حجر أساس السد العالي

الإسكان

متاح لمدة يومين.. موعد بدء حجز شقق "جنة" عبر منصة مصر العقارية

الصيف

صيف أطول يطرق أبواب القارة العجوز.. أوروبا على موعد مع 42 يوما إضافيا بحلول 2100| ما السبب؟

بالصور

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 507 ندوة لتمكين ومناهضة العنف خلال 2025

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

