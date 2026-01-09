بحفاوة تليق بالمعجزة: الأوقاف تمد الاحتفال بالإسراء والمعراج إلى ربوع الجمهورية

تنظِّم وزارة الأوقاف احتفالات موسعة بذكرى الإسراء والمعراج الأسبوع المقبل، تتضمن نحو ٦٠ ألف محاضرة دينية، و٣٠ ألف أمسية ابتهالية، بمشاركة قرابة ٢٩ ألف إمام وواعظة، وذلك انطلاقًا من دورها الدعوي والتثقيفي، وإحياءً لهذه الذكرى العطرة التي تجسد معاني الإيمان واليقين والتكريم الإلهي لسيدنا رسول الله ﷺ.

ومن المقرر أن تقام تلك الأنشطة بالمساجد الكبرى والجامعة المنتشرة في ربوع الجمهورية، وتمتد أنشطتها يوميًّا من الأحد إلى الخميس بعد صلاة العشاء، وتشمل تلاوة آيات من القرآن الكريم، وقبسات من علماء الوزارة وأئمتها وواعظاتها لبيان الدروس المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج وما تحمله من قيم، إلى جانب تنظيم أمسيات ابتهالية تشرف عليها المديريات الإقليمية.

كما يُقام الاحتفال الرسمي بكل محافظة بحضور السادة المحافظين أو من ينوب عنهم يوم الخميس الموافق لليلة السابعة والعشرين من شهر رجب المبارك (١٥ من يناير ٢٠٢٦)، فضلًا عن نشر عدد من المقالات الداعمة للموضوعات المستلهمة من الإسراء والمعراج عبر منصة وزارة الأوقاف.

والوزارة تدعو جموع المواطنين إلى الفرح بآلاء الله، والمشاركة في هذه الاحتفالات، واستلهام الدروس المستفادة من إحياء هذه الذكرى العطرة، سائلين الله تعالى أن يعيدها على مصرنا الحبيبة والشعوب العربية والمسلمة، والدنيا كلها، بالخير واليُمن والبركات.