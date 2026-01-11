قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل النقوط في المناسبات الاجتماعية دينا واجب رده؟ أمين الفتوى يجيب
بعثة غذائية مصرية إلى أبيدجان لفتح أسواق جديدة وتعزيز حضور الصادرات في كوت ديفوار
الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان
صحيفة الحالة الجنائية أهمها.. شروط الترشح لانتخابات نقابة المهندسين
التفوق التاريخي مستمر.. كيف نجح حسام حسن في تجهيز المنتخب للفوز على كوت ديفوار والوصول للمربع الذهبي بأمم إفريقيا؟
عبلة الهواري الأقرب.. من يترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا؟
أول تصريح لمادورو من محبسه: لست حزينا.. أنا مقاتل ودعوات للتظاهر في فنزويلا
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. توقعات الأرصاد الجوية للأيام المقبلة
قوى عاملة النواب: عام 2025 يمثل نقطة تحول حقيقية في مسيرة شركات قطاع الأعمال
إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا
سؤال برلماني لمضاعفة تحويلات المصريين بالخارج لمصر
بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم
بالصور

إلتهاب الكبد الوبائي.. الأعراض وأسباب العدوى والوقاية منه

رنا عصمت

الكبد الوبائي هو التهاب يصيب الكبد نتيجة الإصابة بفيروسات عديدة ويُعد من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل تليّف الكبد وفشل الكبد إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه في الوقت المناسب.

ويعاني ما يصل إلى نصف الأطفال الأكبر سنًا والمراهقين والبالغين من أعراض التهاب الكبد الحاد من النوع ب ومع ذلك، فإن معظم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات لا يعانون من أي أعراض.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية بيانا تحذيريا أكدت من خلاله أن التهاب الكبد الوبائي يسبب الإصابة بسرطان الكبد .

العلامات التى تظهر عليك عند الاصابة بالتهاب الكبد الوبائي...

صداع الرأس
حكة في الجلد
ألم المفاصل
فقدان الشهية
حمى منخفضة
الكآبة والخمول
الغثيان مع أو بدون القيء
اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان).


أنواع فيروسات الكبد الوبائي وطرق انتقالها:

 

١. التهاب الكبد الوبائي (أ):

ينتقل عبر الطعام والماء الملوث، ويسبب عدوى حادة قصيرة الأمد، وتوجد له لقاحات.

٢. التهاب الكبد الوبائي (ب):

ينتقل عبر الدم وسوائل الجسم (اتصال جنسي، إبر مشتركة، من الأم للطفل)، ويمكن أن يصبح مزمناً ويسبب تليفاً أو سرطان الكبد، وله لقاح.

٣. التهاب الكبد الوبائي (ج):

ينتقل عبر الدم (إبر، أدوات غير معقمة)، غالباً ما يصبح مزمناً ويؤدي لتليف الكبد وسرطان الكبد، ولا يوجد لقاح، لكن توجد علاجات فعالة.

٤. التهاب الكبد الوبائي (د) و(هـ):

النوع (هـ) ينتقل عن طريق الماء الملوث، والنوع (د) ينتقل فقط لدى المصابين بالتهاب الكبد (ب).

التهاب الكبد الوبائي ب و ج | علاج فيروس بي نهائيا 2025

طرق الوقاية من  التهاب الكبد الوبائي..

_ يجب اتباع النظافة الشخصية الصارمة (غسل اليدين بالماء والصابون جيدًا).

_ والحذر عند التعامل مع الطعام والماء (خاصة في السفر).

_ تجنب مشاركة الأدوات الشخصية (شفرات الحلاقة، فرش الأسنان).

_ ممارسة الجنس الآمن.

_ الحصول على التطعيمات المتاحة.

_ الحرص على الأدوات المعقمة عند الحقن.

_ تجنب المخدرات عن طريق الحقن.

_ تجنب الكحول.

_ ارتداء القفازات عند التعامل مع مواد كيميائية خطرة.

يطول الحديث و يطول عن هذا المرض الخطير الذي يهدد حياة الكثيرين.

الوقاية من التهاب الكبد الوبائي A خاصة عند السفر عن طريق الخطوات التالية:

غسل اليدين جيدًا قبل تحضير الطعام وتناوله

تناول مياه الشرب المعبأة محكمة الغلق.

ابتعد تناول المحار والفواكه والخضروات غير المطبوخة.

تجنب تناول الطعام غير موثوق المصدر

المصدر ديلي ميرور

بالصور

