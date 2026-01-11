إلتهاب الكبد الوبائي.. الأعراض وأسباب العدوى والوقاية منه

الكبد الوبائي هو التهاب يصيب الكبد نتيجة الإصابة بفيروسات عديدة ويُعد من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل تليّف الكبد وفشل الكبد إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه في الوقت المناسب.

ويعاني ما يصل إلى نصف الأطفال الأكبر سنًا والمراهقين والبالغين من أعراض التهاب الكبد الحاد من النوع ب ومع ذلك، فإن معظم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات لا يعانون من أي أعراض.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية بيانا تحذيريا أكدت من خلاله أن التهاب الكبد الوبائي يسبب الإصابة بسرطان الكبد .

العلامات التى تظهر عليك عند الاصابة بالتهاب الكبد الوبائي...

صداع الرأس

حكة في الجلد

ألم المفاصل

فقدان الشهية

حمى منخفضة

الكآبة والخمول

الغثيان مع أو بدون القيء

اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان).



أنواع فيروسات الكبد الوبائي وطرق انتقالها:

١. التهاب الكبد الوبائي (أ):

ينتقل عبر الطعام والماء الملوث، ويسبب عدوى حادة قصيرة الأمد، وتوجد له لقاحات.

٢. التهاب الكبد الوبائي (ب):

ينتقل عبر الدم وسوائل الجسم (اتصال جنسي، إبر مشتركة، من الأم للطفل)، ويمكن أن يصبح مزمناً ويسبب تليفاً أو سرطان الكبد، وله لقاح.

٣. التهاب الكبد الوبائي (ج):

ينتقل عبر الدم (إبر، أدوات غير معقمة)، غالباً ما يصبح مزمناً ويؤدي لتليف الكبد وسرطان الكبد، ولا يوجد لقاح، لكن توجد علاجات فعالة.

٤. التهاب الكبد الوبائي (د) و(هـ):

النوع (هـ) ينتقل عن طريق الماء الملوث، والنوع (د) ينتقل فقط لدى المصابين بالتهاب الكبد (ب).

طرق الوقاية من التهاب الكبد الوبائي..

_ يجب اتباع النظافة الشخصية الصارمة (غسل اليدين بالماء والصابون جيدًا).

_ والحذر عند التعامل مع الطعام والماء (خاصة في السفر).

_ تجنب مشاركة الأدوات الشخصية (شفرات الحلاقة، فرش الأسنان).

_ ممارسة الجنس الآمن.

_ الحصول على التطعيمات المتاحة.

_ الحرص على الأدوات المعقمة عند الحقن.

_ تجنب المخدرات عن طريق الحقن.

_ تجنب الكحول.

_ ارتداء القفازات عند التعامل مع مواد كيميائية خطرة.

يطول الحديث و يطول عن هذا المرض الخطير الذي يهدد حياة الكثيرين.

الوقاية من التهاب الكبد الوبائي A خاصة عند السفر عن طريق الخطوات التالية:

غسل اليدين جيدًا قبل تحضير الطعام وتناوله

تناول مياه الشرب المعبأة محكمة الغلق.

ابتعد تناول المحار والفواكه والخضروات غير المطبوخة.

تجنب تناول الطعام غير موثوق المصدر

المصدر ديلي ميرور