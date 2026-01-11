قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل النقوط في المناسبات الاجتماعية دينا واجب رده؟ أمين الفتوى يجيب
بعثة غذائية مصرية إلى أبيدجان لفتح أسواق جديدة وتعزيز حضور الصادرات في كوت ديفوار
الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان
صحيفة الحالة الجنائية أهمها.. شروط الترشح لانتخابات نقابة المهندسين
التفوق التاريخي مستمر.. كيف نجح حسام حسن في تجهيز المنتخب للفوز على كوت ديفوار والوصول للمربع الذهبي بأمم إفريقيا؟
عبلة الهواري الأقرب.. من يترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا؟
أول تصريح لمادورو من محبسه: لست حزينا.. أنا مقاتل ودعوات للتظاهر في فنزويلا
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. توقعات الأرصاد الجوية للأيام المقبلة
قوى عاملة النواب: عام 2025 يمثل نقطة تحول حقيقية في مسيرة شركات قطاع الأعمال
إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا
سؤال برلماني لمضاعفة تحويلات المصريين بالخارج لمصر
بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم
قوى عاملة النواب: عام 2025 يمثل نقطة تحول حقيقية في مسيرة شركات قطاع الأعمال

سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب
سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب
فريدة محمد

أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر بما حققته وزارة قطاع الأعمال العام من إنجازات غير مسبوقة خلال عام 2025، مؤكدة أن هذا العام يمثل نقطة تحول حقيقية في مسيرة شركات قطاع الأعمال العام، ويعكس بوضوح قدرة المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير وتحديث هذا القطاع الحيوي وتعظيم العائد من أصول الدولة.


وأكدت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم أن الأرقام المعلنة، وعلى رأسها تحقيق إيرادات بلغت 126 مليار جنيه، وصافي أرباح قدره 24 مليار جنيه، وزيادة الصادرات إلى مليار دولار بنسبة نمو 27%، تعكس نجاح منهج الإصلاح القائم على إعادة الهيكلة والتطوير والتشغيل بدلاً من اللجوء إلى الخصخصة وبيع الشركات الخاسرة، وهو النهج الذي أثبت عمليًا أنه لم يكن الحل الأمثل في الماضي مشيرة إلى أن إعادة تشغيل مصانع متوقفة منذ سنوات، مثل شركة النصر للسيارات، ومصانع الفيروسليكون، وبلوكات الأنود الكربونية، ومصانع الأدوية والغزل والنسيج، يمثل ترجمة حقيقية لرؤية الدولة في الحفاظ على الكيانات الصناعية الوطنية وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة والبنية التحتية القائمة، بدلاً من التفريط فيها.
وشددت النائبة سولاف درويش على أن ما تحقق يؤكد أن الإصلاح الجاد والإدارة الكفؤة قادران على تحويل الخسائر إلى أرباح مشيرة إلى أن وزير قطاع الأعمال العام تبنى سياسة متوازنة تقوم على التطوير التكنولوجي، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتعزيز الحوكمة، والشراكة المدروسة مع القطاع الخاص، دون المساس بملكية الدولة لأصولها الاستراتيجية
و أكدت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن تحديث شركات قطاع الأعمال العام يحقق 5 مكاسب رئيسية للاقتصاد الوطني وهى :
1. تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
2. زيادة الصادرات وتوفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي.
3. خلق فرص عمل مستقرة ورفع كفاءة العمالة المصرية.
4. تعظيم العائد من أصول الدولة وتحويلها إلى مراكز ربحية.
5. دعم الناتج القومي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
وأضافت " درويش " أن النجاح في قطاعات متعددة مثل الصناعة، والدواء، والغزل والنسيج، والسياحة، والتشييد، يعكس شمولية الإصلاح وعدم اقتصاره على قطاع واحد، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة مؤكدة على أن ما تحقق في قطاع الأعمال العام خلال 2025 يبعث برسالة واضحة مفادها أن التطوير والإدارة الرشيدة هما الطريق الصحيح للإصلاح، داعية إلى استمرار دعم الدولة لهذا النهج الوطني، والبناء على هذه النجاحات لضمان قطاع أعمال عام قوي، منتج، وقادر على قيادة التنمية الصناعية ودعم الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة.

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

منتخب مصر الوطني

باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

حالة الطقس ودرجات الحرارة

الصغرى 5 .. انخفاض غير مألوف في درجات الحرارة غدا

أبو ريدة

أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار

أسعار السجائر في مصر السبت 10 يناير 2026 وتفاصيل الزيادات الضريبية

أسعار السجائر في مصر السبت 10 يناير 2026

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 110 أدعية تقضي لك 1000 حاجة

دار الإفتاء

باحثة بدار الإفتاء تحذر من خطورة عالم السوشيال ميديا ..ماذا قالت ؟

د. سلامة داود

رئيس جامعة الأزهر يوضح أسرار ذكر النبي بالنبوة قبل اسمه في الحديث الشريف

منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن أنوثتها

منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها

الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان

الادرينالين
الادرينالين
الادرينالين

اتفاقية مجتمعية لتوصيل المياه دون أي أعباء مالية للأسر الأولى بالرعاية بالشرقية | صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

إلتهاب الكبد الوبائي.. الأعراض وأسباب العدوى والوقاية منه

التهاب الكبد الوبائي.. الاعراض و طرق نقله و الوقايه منه
التهاب الكبد الوبائي.. الاعراض و طرق نقله و الوقايه منه
التهاب الكبد الوبائي.. الاعراض و طرق نقله و الوقايه منه

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

