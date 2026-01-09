قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سنة القيادة والثقة بالنفس.. عبير فؤاد تكشف مفاجآت لمواليد برج الدلو في 2026
نوة الفيضة الكبيرة.. بورسعيد ترفع حالة الاستعداد القصوى
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الطالبية وجنوب الجيزة
اكتشافات غاز شمال العريش| دفعة استراتيجية تعزز احتياطيات مصر وتدعم التحول لمركز إقليمي للطاقة
800 مليار جنيه خسائر سنويًا.. خبراء الضرائب: 3 روشتات للالتزام وتفادي التهرب
التعليم العالي: التوسع في الجامعات المتخصصة لمواكبة الثورة الصناعية الخامسة .. تسهم في زيادة فرص التوظيف وتعزيز الابتكار الوطني
الأشهر الحرم ودورها في تعزيز القيم الدينية.. أمين الفتوى يوضح
قرار جديد في منتخب مصر قبل ساعات من مواجهة كوت ديفوار
كيفية التقديم علي منحة الدكتور علي مصيلحي التعليمية
بالأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان
خامنئي: أطالب ترامب بالتركيز على أزمات بلاده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قطاع الأعمال العام: 24 مليار جنيه أرباح الشركات التابعة خلال العام المالي الماضي

إنفوجراف يوضح مؤشرات مالية لشركات وزارة قطاع الأعمال العام
إنفوجراف يوضح مؤشرات مالية لشركات وزارة قطاع الأعمال العام
علياء فوزى

شهدت شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تطورًا ملحوظًا في الأداء المالي والتشغيلي، خلال العام المالي 2024-2025، انعكس في تحقيق 126 مليار جنيه إجمالي إيرادات بمعدل نمو حوالي 20%، وصافي أرباح بلغ نحو 24 مليار جنيه، إلى جانب تسجيل صادرات بقيمة مليار دولار بزيادة 27%، وارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة بالبورصة بنسبة 36%.

 كما نجحت عدة شركات في التحول إلى الربحية في قصص نجاح بارزة، من بينها شركة النصر للسيارات التي حققت أرباحًا لأول مرة منذ عقود، وشركتا تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) والنصر العامة للمقاولات (حسن علام).

وفي إطار إحياء الأصول وعودة الروح للمصانع المتوقفة، تمت إعادة تشغيل عدد من الكيانات المهمة بعد سنوات من التوقف، أبرزها شركة النصر للسيارات، وشركة النصر للكيماويات الدوائية، والشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية، ومصنع الفيروسيليكون بشركة كيما، ومشروع إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي، إلى جانب تعظيم الاستفادة من مبنى قصر القطن بالإسكندرية. 

كما تسارعت وتيرة تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، ومنها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والذي يمتد في 7 محافظات، مع الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مرحلته الأولى بنهاية 2024، والوصول إلى التجهيزات النهائية لتشغيل المرحلة الثانية مع تقدم العمل في المرحلة الثالثة، فضلًا عن تطوير 97 خط إنتاج بشركات القابضة للأدوية وفق معايير التصنيع الجيد (GMP)، وتحديث صناعة السيارات بشركة النصر مع تطوير شامل لمصنع الملاكي بأحدث خطوط الإنتاج، وتطوير مصنع الأتوبيس والتوسع في إنتاج أتوبيسات "نصر سكاي" ورفع نسبة المكون المحلي إلى 63.5%، وإطلاق ميني باص "نصر ستار" بنسبة مكون محلي تجاوزت 70%، والاستعداد لإنتاج المركبات الكهربائية.

تعزيز الشراكات

وفي سياق دعم الاستدامة وتعزيز الشراكات، تم إطلاق عدة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص واستثمارات أجنبية، من بينها مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية لمجمع "مصر للألومنيوم" بالتعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية باستثمارات 650 مليون دولار، وشراكة بين القابضة للأدوية وشركة دواه فارما الأمريكية لتصنيع وتصدير الأدوية والمكملات الغذائية إلى الأسواق العالمية، إلى جانب مشروع مجمع صناعي للفوسفات وتصنيع الأسمدة بشركة النصر للتعدين مع "ويلسن" الهندية، ومشروع إقامة مصانع لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك والأقمشة بشركة مصر للحرير الصناعي بالتعاون مع مستثمرين مصريين وأجانب، بما يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول وتحقيق نمو مستدام.

وزير قطاع الأعمال العام فندق الكونتيننتال التاريخي شركة النصر للسيارات الإيرادات الأرباح وزارة قطاع الأعمال العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

الراحل وائل الإبراشي

في ذكري رحيله.. وائل الإبراشي نضال القلم والشاشة في مواجهة الفساد

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

رقم موبايل مواطن

بلاغ ضد مخرجة.. والسبب رقم موبايل مواطن ظهر بالحلقة الأولى من مسلسها الشهير

منتخب مصر

حسام حسن يجهز مفاجأة في مركز الظهير الأيسر ضد كوت ديفوار

مايلي

5 ملايين دولار.. تطورات بمفاوضات الأهلي مع فيستون مايلي

شوبير

800 مليون جنيه.. شوبير يكشف موقف المستثمرين بعد سحب أرض الزمالك

ترشيحاتنا

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

وزير الأوقاف ينعى إمامًا وخطيبًا بمديرية أوقاف شمال سيناء

وزير الأوقاف ينعى إمامًا وخطيبًا بمديرية أوقاف شمال سيناء... ويوجه بإعانة عاجلة لأسرته

موضوع خطبة الجمعة اليوم

قيمة الاحترام وأهمية التبرع بالدم.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

بالصور

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
الرئيس ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد