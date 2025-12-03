طلاق وانهيار علاقات… أزمة الطبيب الوسيم محمد المغربي تشعــل السوشيال

أثارت فيديوهات وصور لطبيب مخ وأعصاب يدعى محمد المغربي، حالة جدل كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

وتحدث الطبيب محمد المغربي في فيديوهاته عن حصوله على درجة الماجستير، بينما يستخدم لقب "استشاري" أمام عيادته الخاصة، وهو ما أثار موجة من الانتقادات والتساؤلات حول مؤهلاته العلمية.

ولم يتوقف الجدل عند هذا الحد، بل تحول إلى ظاهرة اجتماعية بعد سيل التعليقات “الغزلية” من بعض الفتيات على إحدى صوره الدعائية، ما أدى إلى تفجر مشاكل شخصية وصلت حد الطلاق وفسخ الخطوبة.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

https://www.facebook.com/share/r/19uohq2DkQ/