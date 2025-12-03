زينة توكل: اليوم العالمي لذوي الإعاقة يذكّرنا بأن الشمول حق ومسئولية وطنية لا شعارًا عابرًا

قالت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة: نتذكّر أن بناء مجتمع شامل ليس شعارًا، بل التزامٌ ومسؤولية وطنية.

وذكرت في منشور لها على فيسبوك أن هذا اليوم يحمل رسالة واضحة، وهي أن العدالة والكرامة والفرص يجب أن تكون متاحة للجميع دون أي استثناء. وأضافت أنه من خلال صندوق "قادرون باختلاف" نعمل على تحويل هذه القيم إلى واقع ملموس، واقع تُصمَّم فيه السياسات والخدمات والبرامج لتكون دامجة، وتدعم تمكين الأطفال والشباب والبالغين من ذوي الإعاقة في كل جانب من جوانب حياتهم، من التعليم والصحة والرياضة إلى العمل والحياة المستقلة.

وأكدت: نحن نؤمن أن المجتمع الشامل هو مجتمع لا يترك أحدًا خلف الركب، وأن الاستثمار في الدمج ليس رفاهية، بل هو أساس التنمية الحقيقية.

ووجّهت الشكر والتقدير لكل أسرة وكل مؤسسة وكل جهة تعمل بجد لتأمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولإزالة الحواجز، سواء كانت مادية أو اجتماعية أو نفسية.