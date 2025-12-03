رسميًا.. فيفا يفرض إيقافًا جديدًا على القيد بنادي الزمالك لثلاث فترات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك لمدة 3 فترات متتالية.



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رسمياً عن الموعد الذي يحق فيه للمنتخبات الأفريقية استدعاء لاعبيها المحترفين لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.



وأكد فيفا في بيان رسمي، بأن المنتخبات الأفريقية المشاركة في البطولة يحق لها ضم لاعبيها اعتباراً من يوم 15 ديسمبر.



و أشار البيان عن قرار جديد يقضي بتقليص فترة تسريح الأندية للاعبيها إلى 7 أيام فقط قبل انطلاق البطولة. وأوضح فيفا أن هذا المبدأ يتوافق مع ما تم تطبيقه خلال بطولة كأس العالم 2022.