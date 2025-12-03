وزير شؤون الشرق البريطاني: إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار في غزة

قال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني إن رفض إسرائيل فتح المزيد من الطرق الإنسانية للسماح بدخول المساعدات إلى غزة يرقى إلى مستوى انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال هاميش فالكونر إن الفشل في فتح المعابر، بما في ذلك تلك من الأردن إلى الضفة الغربية، يعني أن الخطة لا يمكن أن تتحرك من المرحلة الأولى.

جهود لضمان وصول المساعدات إلى الفلسطينيين



أجاب البريطاني ردًا على سؤال من صحيفة "ذا ناشيونال " عمّا إذا كانت إسرائيل تبذل جهودًا كافية لضمان وصول المساعدات إلى الفلسطينيين: "لا يزال هناك الكثير مما ينبغي فعله. نحن على يقين بأنّ المعابر، التي كان من المقرر فتحها بموجب خطة العشرين نقطة، لا تزال مغلقة. هذا جزء حيوي من المرحلة الأولى [من اتفاق وقف إطلاق النار]، ونحتاج إلى رؤية أفضل في هذا الشأن فورًا".