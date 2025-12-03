الشرطة الإسرائيلية تعتقل شابا بتهمة التحضير لتنفيذ عملية تفجيرية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية إعتقال شابا من النقب بتهمة التحضير لتنفيذ عملية تفجيرية في محطة حافلات بمدينة بئر السبع.

وفي وقت سابق ؛ ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت ضابطا كبيرا برتبة لواء؛ للتحقيق معه بشبهة خيانة الأمانة.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن مفتش الشرطة الإسرائيلية العام دعا القيادة العليا لاجتماع عاجل لمناقشة اعتقال الضابط الكبير والتداعيات المحتملة لهذه القضية على المؤسسة الأمنية.

وفي تطورات أخرى تتعلق بالجيش الإسرائيلي، أشارت القناة 12 إلى أن آلاف الجنود وضباط الخدمة الدائمة تقدموا بطلبات لإنهاء خدمتهم العسكرية مبكرًا، في خطوة تعكس ما وصفته بـ"الاستنزاف الكبير" الذي تعانيه القوات نتيجة استمرار الحرب.

وأضاف التقرير أن هذه الطلبات تأتي أيضًا في ظل حالة الإحباط التي خلفتها التعيينات الأخيرة داخل صفوف الجيش، فيما ترى القيادة العسكرية في تزايد هذه الطلبات مؤشرًا على تراجع الدافعية والمعنويات داخل المؤسسة، في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات ميدانية وسياسية متصاعدة.