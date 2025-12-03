قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: الدولة بصدد تحديث وثيقة الملكية.. وإجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي
مصادر تكشف مصير العشرات من مقاومي حماس بعد خروجهم من الأنفاق
القبض على المتهم بابتزاز وتهديد أميرة الذهب بمقاطع فيديو خادشة
جولة الإعادة بانتخابات النواب.. 5 مشاهد تلخص سير عملية التصويت
البيان الختامي لقمة الخليج: نرحب بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام
النيابة تستمع لأقوال رئيس اتحاد السباحة ومنظمي بطولة الجمهورية في وفاة لاعب الزهور
مكتب نتنياهو: نستعد لتسلم جثة محتجز عثر عليها شمال قطاع غزة
وصل 110.. زيادة الطعون على نتيجة المرحلة الثانية بانتخابات النواب أمام الإدارية العليا
النيابة تنتهي من سماع لأقوال والد السباح يوسف محمد لاعب نادي الزهور
فيديو ترامب النائم في اجتماع حكومي يثير الجدل
التضامن: 1.2 مليون شخص يستفيدون من برنامج كرامة بقيمة 11 مليار جنيه سنويا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

الشرطة الإسرائيلية تعتقل شابا بتهمة التحضير لتنفيذ عملية تفجيرية

محمود نوفل

أعلنت الشرطة الإسرائيلية إعتقال شابا من النقب بتهمة التحضير لتنفيذ عملية تفجيرية في محطة حافلات بمدينة بئر السبع.

وفي وقت سابق ؛ ذكرت القناة 12 الإسرائيلية  أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت ضابطا كبيرا برتبة لواء؛ للتحقيق معه بشبهة خيانة الأمانة.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن مفتش الشرطة الإسرائيلية العام دعا القيادة العليا لاجتماع عاجل لمناقشة اعتقال الضابط الكبير والتداعيات المحتملة لهذه القضية على المؤسسة الأمنية.

وفي تطورات أخرى تتعلق بالجيش الإسرائيلي، أشارت القناة 12 إلى أن آلاف الجنود وضباط الخدمة الدائمة تقدموا بطلبات لإنهاء خدمتهم العسكرية مبكرًا، في خطوة تعكس ما وصفته بـ"الاستنزاف الكبير" الذي تعانيه القوات نتيجة استمرار الحرب.

وأضاف التقرير أن هذه الطلبات تأتي أيضًا في ظل حالة الإحباط التي خلفتها التعيينات الأخيرة داخل صفوف الجيش، فيما ترى القيادة العسكرية في تزايد هذه الطلبات مؤشرًا على تراجع الدافعية والمعنويات داخل المؤسسة، في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات ميدانية وسياسية متصاعدة.

شرطة الاحتلال مدينة بئر السبع الجيش الإسرائيلي النقب إعتقال ضابط إسرائيلي

