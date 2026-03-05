قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل من الاهلي بشأن حكام مباريات الفريق المتبقية في الدوري.. تفاصيل
محافظ بورسعيد يقود حملات مكثفة لرفع الرتش وتطوير الأسواق
بيان «أوروبي - خليجي»: أمن الخليج كيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي
الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات شرق منطقة الجوف.. المستجدات
الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا
حكم الإفطار لمن لم يستطع الصيام لكبر سنه.. الأزهر للفتوى يجيب
عرفتوا إنكوا غلط.. الغندور يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة غدًا الجمعة.. طقس دافئ نهارًا وبارد ليلًا
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء 3 أيام عن عدة مناطق بالغردقة
ليلة القدر فرصة العمر .. أفضل أعمالها وكيفية إحيائها وأهم علاماتها
العراق يعلن رفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار أو تهديد أمنها
ديني

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الخميس 15 رمضان 2026

موعد اذان المغرب في الإسكندرية اليوم الخميس 15 رمضان 2026
شيماء جمال

موعد اذان المغرب في الإسكندرية كثر البحث عنه عبر جوجل، حيث يحرص الصائمون على معرفة موعد الإفطار.. لذلك سنوضح لكم موعد اذان المغرب في الإسكندرية وعدد من المحافظات.

موعد اذان المغرب في الإسكندرية

صلاة الفجْر    ٤:٥٥ ص
الشروق    ٦:٢٣ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:١٢ م
صلاة العَصر    ٣:٣١ م
صلاة المَغرب    ٦:٠٢ م
صلاة العِشاء    ٧:٢٠ م


موعد اذان المغرب فى القاهرة

صلاة الفجْر    ٤:٥٠ ص
الشروق    ٦:١٧ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:٠٦ م
صلاة العَصر    ٣:٢٧ م
صلاة المَغرب    ٥:٥٧ م
صلاة العِشاء    ٧:١٤ م
 

موعد اذان المغرب فى الجيزة

صلاة الفجْر    ٤:٥٢ ص
الشروق    ٦:١٨ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:٠٨ م
صلاة العَصر    ٣:٢٨ م
صلاة المَغرب    ٥:٥٨ م
صلاة العِشاء    ٧:١٥ م

موعد اذان المغرب فى أسوان

صلاة الفجْر    ٥:٢١ ص
الشروق    ٦:٤٣ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:٣٦ م
صلاة العَصر    ٣:٥٨ م
صلاة المَغرب    ٦:٢٩ م
صلاة العِشاء    ٧:٤٢ م

دعاء النصف من رمضان 2026

  • اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي بِبَرَكَاتِ النصف من رمضان، وَ سَهِّلْ سَبِيلِي إِلَى خَيْرَاتِهِ، وَ لَا تَحْرِمْنِي قَبُولَ حَسَنَاتِهِ، يَا هَادِياً إِلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ .
  • اللَّهُمَّفي النصف من رمضان ، افْتَحْ لِي أَبْوَابَ الْجِنَانِ، وَ أَغْلِقْ عَنِّي أَبْوَابَ النِّيرَانِ، وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، يَا مُنْزِلَ السَّكِينَةِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ.
  • اللهم أنه النصف من رمضان ، فارْزُقْنِي فِيهِ طَاعَةَ الْعَابِدِينَ ، وَ اشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ.
  • اللَّهُمَّ في النصف من رمضان ، لَا تُؤَاخِذْنِي بِالْعَثَرَاتِ، وَ أَقِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَ الْهَفَوَاتِ، وَ لَا تَجْعَلْنِي غَرَضاً لِلْبَلَايَا وَ الْآفَاتِ، بِعِزِّكَ يَا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ.
  • اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيهِ لِعَمَلِ الْأَبْرَارِ، وَ جَنِّبْنِي فِيهِ مُرَافَقَةَ الْأَشْرَارِ، وَ أَدْخِلْنِي فِيهِ بِرَحْمَتِكَ دَارَ الْقَرَارِ، بِإِلَهِيَّتِكَ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ.
  • اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِي النصف من رمضان لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ، وَ اقْضِ لِي فِيهِ الْحَوَائِجَ وَ الْآمَالَ، يَا مَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى السُّؤَالِ، يَا عَالِماً بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ.
  • اللَّهُمَّ نَبِّهْنِي فِيهِ لِبَرَكَاتِ أَسْحَارِهِ، وَ نَوِّرْ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ، وَ خُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي إِلَى اتِّبَاعِ آثَارِهِ، يَا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ.

دعاء الفجر يوم النصف من رمضان

  • «اللهمَّ إني عبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أَمَتِك، ناصيتي بيدِك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حزني، وذَهابَ همِّي، إلا أذهبَ اللهُ همَّهُ وحزنَه، وأبدلَه مكانَه فرجًا. قال: فقيل: يا رسولَ اللهِ ألا نتعلَّمُها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعَها أن يتعلَّمَها». وآله وصحبه أجمعين».
  • «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي».
  • «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» «ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا» «ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين»
موعد اذان المغرب في الإسكندرية المغرب موعد اذان المغرب اذان المغرب موعد اذان المغرب فى القاهرة موعد اذان المغرب فى الجيزة

