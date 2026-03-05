موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الخميس 15 رمضان 2026

موعد اذان المغرب في الإسكندرية كثر البحث عنه عبر جوجل، حيث يحرص الصائمون على معرفة موعد الإفطار.. لذلك سنوضح لكم موعد اذان المغرب في الإسكندرية وعدد من المحافظات.

موعد اذان المغرب في الإسكندرية

صلاة الفجْر ٤:٥٥ ص

الشروق ٦:٢٣ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:١٢ م

صلاة العَصر ٣:٣١ م

صلاة المَغرب ٦:٠٢ م

صلاة العِشاء ٧:٢٠ م



موعد اذان المغرب فى القاهرة

صلاة الفجْر ٤:٥٠ ص

الشروق ٦:١٧ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٦ م

صلاة العَصر ٣:٢٧ م

صلاة المَغرب ٥:٥٧ م

صلاة العِشاء ٧:١٤ م



موعد اذان المغرب فى الجيزة

صلاة الفجْر ٤:٥٢ ص

الشروق ٦:١٨ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٨ م

صلاة العَصر ٣:٢٨ م

صلاة المَغرب ٥:٥٨ م

صلاة العِشاء ٧:١٥ م

موعد اذان المغرب فى أسوان

صلاة الفجْر ٥:٢١ ص

الشروق ٦:٤٣ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٣٦ م

صلاة العَصر ٣:٥٨ م

صلاة المَغرب ٦:٢٩ م

صلاة العِشاء ٧:٤٢ م

دعاء النصف من رمضان 2026

اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي بِبَرَكَاتِ النصف من رمضان، وَ سَهِّلْ سَبِيلِي إِلَى خَيْرَاتِهِ، وَ لَا تَحْرِمْنِي قَبُولَ حَسَنَاتِهِ، يَا هَادِياً إِلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ .

اللَّهُمَّفي النصف من رمضان ، افْتَحْ لِي أَبْوَابَ الْجِنَانِ، وَ أَغْلِقْ عَنِّي أَبْوَابَ النِّيرَانِ، وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، يَا مُنْزِلَ السَّكِينَةِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ.

اللهم أنه النصف من رمضان ، فارْزُقْنِي فِيهِ طَاعَةَ الْعَابِدِينَ ، وَ اشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ.

اللَّهُمَّ في النصف من رمضان ، لَا تُؤَاخِذْنِي بِالْعَثَرَاتِ، وَ أَقِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَ الْهَفَوَاتِ، وَ لَا تَجْعَلْنِي غَرَضاً لِلْبَلَايَا وَ الْآفَاتِ، بِعِزِّكَ يَا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ.

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيهِ لِعَمَلِ الْأَبْرَارِ، وَ جَنِّبْنِي فِيهِ مُرَافَقَةَ الْأَشْرَارِ، وَ أَدْخِلْنِي فِيهِ بِرَحْمَتِكَ دَارَ الْقَرَارِ، بِإِلَهِيَّتِكَ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ.

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِي النصف من رمضان لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ، وَ اقْضِ لِي فِيهِ الْحَوَائِجَ وَ الْآمَالَ، يَا مَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى السُّؤَالِ، يَا عَالِماً بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ.

اللَّهُمَّ نَبِّهْنِي فِيهِ لِبَرَكَاتِ أَسْحَارِهِ، وَ نَوِّرْ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ، وَ خُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي إِلَى اتِّبَاعِ آثَارِهِ، يَا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ.

دعاء الفجر يوم النصف من رمضان