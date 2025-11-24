بن غفير يقتحم قرى فلسطينية برفقة عناصر شرطة الاحتلال

اقتحم إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قريتي اللقية وتل السبع جنوب فلسطين المحتلة، الليلة الماضية، يرافقه مئات من عناصر شرطة الاحتلال، بحسب وسائل اعلام فلسطينية.

و يذكر أن بن غفير يواجه عدد من العقوبات من حكومات مختلفة بسبب جرائمه ضد الفلسطينيين.

بدء المناورات للتعامل مع الحرب



أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بدء مناورات على مستوى قيادة الأركان في الجولان والمناطق المجاورة للتعامل مع حالة حرب.

إسرائيل تقصف خان يونس

و في سياق متصل، أفادت "العربية" اليوم الاثنين، بقصف الجيش الإسرائيلي المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، تزامناً مع إطلاق قذائف صاروخية في محيطها.

وأوضحت أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات على رفح جنوب القطاع، و أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها نحو سواحل رفح، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

من جانبه، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، إن الإقالات الأخيرة في صفوف كبار الضباط المسؤولين عن إخفاقات هجوم السابع من أكتوبر؛ تأتي على خلفية الفشل الذريع في منع هذا الهجوم، مؤكدا أن الجيش فشل في ذلك اليوم في مهمته الأساسية المتمثلة في حماية المدنيين في إسرائيل.