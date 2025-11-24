استعدادا للهجمات المتوقعة.. جيش الاحتلال يبدأ مناوراته في الجولان على مستوى قيادة الأركان

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بدء مناورات على مستوى قيادة الأركان في الجولان والمناطق المجاورة للتعامل مع حالة حرب.



إسرائيل تقصف خان يونس



و في سياق متصل، أفادت "العربية" اليوم الاثنين، بقصف الجيش الإسرائيلي المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، تزامناً مع إطلاق قذائف صاروخية في محيطها.

وأوضحت أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات على رفح جنوب القطاع، و أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها نحو سواحل رفح، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

من جانبه، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، إن الإقالات الأخيرة في صفوف كبار الضباط المسؤولين عن إخفاقات هجوم السابع من أكتوبر؛ تأتي على خلفية الفشل الذريع في منع هذا الهجوم، مؤكدا أن الجيش فشل في ذلك اليوم في مهمته الأساسية المتمثلة في حماية المدنيين في إسرائيل.