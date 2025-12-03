قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي عن إيديكس: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالصناعات الدفاعية
مدبولي: نستهدف إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية قريبًا
أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن
روسيا تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا
مدبولي: الدولة بصدد تحديث وثيقة الملكية.. وإجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي
مصادر تكشف مصير العشرات من مقاومي حماس بعد خروجهم من الأنفاق
القبض على المتهم بابتزاز وتهديد أميرة الذهب بمقاطع فيديو خادشة
جولة الإعادة بانتخابات النواب.. 5 مشاهد تلخص سير عملية التصويت
البيان الختامي لقمة الخليج: نرحب بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام
النيابة تستمع لأقوال رئيس اتحاد السباحة ومنظمي بطولة الجمهورية في وفاة لاعب الزهور
مكتب نتنياهو: نستعد لتسلم جثة محتجز عثر عليها شمال قطاع غزة
روسيا تنفي طلب إنشاء قاعدة بحرية في السودان

لاجئون بالملايين جراء الحرب في السودان
لاجئون بالملايين جراء الحرب في السودان
تشهد الساحة السودانية تصاعدًا متزامنًا في التوترات السياسية والعسكرية، إلى جانب تفاقم الأزمة الإنسانية التي تعصف بعدة مناطق في البلاد، وسط تقارير دولية وتحركات عسكرية لافتة وتباينات في المواقف حول الوجود الأجنبي بالسواحل السودانية.

ونفت السفارة الروسية في السودان صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن عرض تقدمت به السلطات السودانية لروسيا لبناء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر، ووصفت ما نشر بأنه “إحياء لقصة رعب عمرها 5 سنوات”، في إشارة إلى ما ورد في تقرير سابق لصحيفة وول ستريت جورنال.

وقالت السفارة إن التقرير يفتقر إلى جديد، بينما أعادت الصحيفة الأمريكية التذكير باتفاقيات موقعة في نوفمبر 2020، تتيح لروسيا استخدام جزء من ميناء بورتسودان بحد أقصى 300 فرد و4 سفن، بما فيها السفن التي تعمل بالطاقة النووية. كما أشارت الصحيفة إلى أن المقترح السوداني يتضمن امتيازات تعدين، مقابل حصول الخرطوم على منظومات دفاع جوي وأسلحة روسية بأسعار تفضيلية.

ورغم تصريحات سابقة لوزير الخارجية السوداني بعدم وجود اعتراض على إنشاء القاعدة، أكد السفير الروسي أندريه تشيرنوفول أن المشروع “قيد التجميد”.

الجيش السوداني يتقدم

علي الصعيد الميداني، أحرز الجيش السوداني تقدمًا جديدًا في جنوب كردفان، حيث استعاد السيطرة على بلدة مبسوط بعد معارك مع قوات الحركة الشعبية–شمال المتحالفة مع الدعم السريع. وبسط الجيش سيطرته على عدة بلدات مجاورة، ما يتيح له التحكم بطرق استراتيجية تربط شمال وجنوب كردفان.

وتواصلت المعارك العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في شمال كردفان وجنوبها، حيث أفاد سكان في الأبيض بانفجار طائرة مسيرة تابعة للدعم السريع قرب قاعدة الفرقة الخامسة للجيش. كما تجددت المواجهات في بابنوسة، مع إعلان الدعم السريع السيطرة على المدينة، بينما نفى الجيش فقدانها مؤكدًا صد هجوم جديد.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في السودان، دينيس براون، إن عمليات قتل المدنيين تتسع في المناطق المحاصرة من قبل الدعم السريع، مشيرة إلى تكرار ما حدث في الفاشر خلال أكتوبر الماضي في مناطق جديدة مثل بابنوسة وكادوقلي.

العفو الدولية: جرائم حرب في "زمزم"

وأوضحت براون أن نحو 10 ملايين شخص بحاجة لمساعدات عاجلة، مؤكدة أن الأمم المتحدة لم تتلق سوى 32% من التمويل المطلوب لهذا العام. وتحدثت عن قرى محاصرة لا تصلها المساعدات، وأخرى يجبر فيها المدنيون على الفرار لمسافات طويلة سيرًا على الأقدام. كما ينتظر دخول فريق أممي صغير إلى الفاشر لتقييم الوضع، وسط تعقيدات أمنية شديدة.

وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يدين قوات الدعم السريع بارتكاب “جرائم حرب” خلال اقتحام مخيم زمزم للنازحين سابقًا هذا العام. وبحسب شهادات 29 ناجيًا، شملت الانتهاكات قتل مدنيين عمدًا، أخذ رهائن، ونهب وتدمير مرافق حيوية بما فيها المساجد والمدارس والعيادات. وأسفرت العملية عن نزوح أكثر من 400 ألف شخص. وطالبت المنظمة بإجراء تحقيقات دولية في هذه الانتهاكات.

